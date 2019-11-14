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Российская газета

Видео: огнеметчики поразили легкобронированные цели

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Огнеметчики уничтожили легкобронированные цели и живую силу условного противника, а подразделения радиационной, химической и биологической защиты выполнили постановку площадных и линейных дымовых завес. Учения прошли в Волгоградской области на полигоне Прудбой.

Министерство обороны России представило видео состоявшихся специальных учений. Огнеметчики использовали реактивный пехотный огнемет "Шмель", а военнослужащие РХБ защиты - новейшие машины ТДА-2К и ТДА-3. Кроме того, военнослужащие на автомобилях РХМ-6 искали безопасные районы и маршруты продвижения войск, а подразделения специальной обработки выполнили дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию военной и специальной техники.

Сегодня войска радиационной, химической, биологической защиты отмечают свой профессиональный праздник. Им исполняется 101 год. В армии специалисты РХБ защиты выполняют задачи по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической обстановки, проводят специальную обработку войск, обеззараживание местности, дорог и сооружений, применяют аэрозоль для маскировки.

Военнослужащие обеспечены современными универсальными станциями специальной обработки УССО, дымовыми машинами ТДА-3, универсальными тепловыми машинами УТМ-80М, противогазами нового поколения ПМК-4, которые интегрированы в боевую экипировку "Ратник".


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
ПМК-4
Ратник БЭВ
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