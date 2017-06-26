Танковая Кантемировская дивизия отмечает 75-ю годовщину со дня своего формирования



Бронетранспортер БТР-82А

Источник: Фото пользователя ВПК.name Бронетранспортер БТР-82АИсточник: Фото пользователя ВПК.name

ЦАМТО, 26 июня. Личный состав гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени Ю.В Андропова отмечает 75-ю годовщину своего формирования.

Боевой путь соединения начался в 1942 году в боях на реке Дон. За освобождение н.п. Кантемировка Воронежской области оно получило почетное наименование "Кантемировская". Военнослужащие части отличились при освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Офицеры и солдаты дивизии находились в составе миротворческих контингентов в Южной Осетии в 1997 г., в Косове в 1998-2002 гг., принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В настоящее время в составе дивизии танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части и подразделения обеспечения, что позволяет решать задачи как в составе основных сил, так и самостоятельно. На вооружении находятся прекрасно зарекомендовавшие себя танки Т-80, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", беспилотные летательные аппараты, комплексы разведки управления и связи "Стрелец", комплекты боевой экипировки "Ратник" и индивидуальные защитные костюмы "Ковбой". В конце 2016 года соединение было усилено новым полком.

Торжества по случаю юбилея пройдут в пункте постоянной дислокации в Наро-Фоминске 1 июля, будет проведен день открытых дверей, сообщает пресс-служба Западного военного округа.