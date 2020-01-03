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Интерфакс-АВН

Танковая армия ЗВО получит партию новых автоматов АК-12

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АК-12
АК-12.
Источник изображения: militarynews.ru

Наро-Фоминск. (Московская область). 1 января. ИНТЕРФАКС - Около 1 тыс. новых автоматов АК-12 получит в этом году Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО), сообщил командующий армией генерал-майор Сергей Кисель.

"Около 1 тысячи новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году", - сказал он журналистам.

По словам генерала, военнослужащие приступят к освоению нового оружия на полигонах в Московской и Нижегородской областях.

В марте 2018 года военные официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".

Первая танковая армия ЗВО воссоздана в 2014 году. Ее войска дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). В составе армии, в частности, Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада. На вооружении армии находятся танки Т-80, Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82АМ, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и др.

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