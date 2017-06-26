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Борис Грызлов провел в Рязани заседание Совета корпорации АО "КТРВ"

27.06.2017 ЦАМТО 115 0
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Борис Грызлов
Борис Грызлов
Источник: Алексей Никольский / РИА Новости

ЦАМТО, 26 июня. Председатель Совета директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (АО "КТРВ), председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов 23 июня провел в Рязани заседание Совета корпорации АО "КТРВ".

В ходе заседания, состоявшегося на площадке входящего в состав Корпорации АО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус", были обсуждены результаты, а также дальнейшие планы деятельности Корпорации, ее участие в реализации задач, поставленных президентом России в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Характеризуя проделанную работу, Борис Грызлов сказал, что "Корпорация достигла и превзошла плановые значения таких показателей эффективности, как выручка, чистая прибыль, производительность труда", подчеркнув, что "за прошедшие годы государство применяло широкий инструментарий поддержки в отношении предприятий ВПК и, в том числе, нашей Корпорации".

Председатель Совета директоров отметил "исключительно высокий экспортный потенциал, возможности не только сохранения прежних, но также освоения и закрепления на новых рынках".

Он отметил, что качество основной продукции АО "КТРВ" "проверено на практике в боевой обстановке в Сирии. Наше оружие нас там не подвело, выдержало самый строгий и беспристрастный экзамен в условиях реальных боевых действий".

В числе перспективных задач Борис Грызлов обратил особое внимание коллег на участие Корпорации в расширении производства высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Говоря о подходах к развитию АО "КТРВ", Борис Грызлов подчеркнул, что "необходимо крайне бережное отношение к традициям предприятий, конструкторских бюро, всех структурных единиц Корпорации. Это имеет особое значение, когда мы говорим о кадровой политике и социальном измерении нашей работы. Здесь востребован предметный обмен опытом, обобщение и внедрение лучшей практики, которая развивается на целом ряде предприятий".

Председатель Совета директоров призвал коллег "всегда помнить, что Корпорация не только зависит от общего состояния экономики, но и сама влияет на это состояние и развитие. И прежде всего – на инновационное развитие. А это – ключевой фактор безопасности, защищенности и обороноспособности страны в XXI веке".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Корпорация ТРВ

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