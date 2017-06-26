ОСК в 2017 году закроет большинство долгов по головным кораблям Минобороны
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Верфи Балтийского завода. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует в 2017 году закрыть "почти все" долги по головным кораблям перед Минобороны РФ, накопившиеся с 2014 года, заявил журналистам в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.
"В этом году мы закроем практически все долги по головным кораблям, которые у нас накопились с 2014 года", - сказал Рахманов на пресс-конференции в Москве. По его словам, к ним относятся фрегат "Адмирал Горшков", судно обеспечения "Эльбрус" и "ряд других кораблей и судов", которые ОСК готовит к сдаче Минобороны.
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26.06.2017
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