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Шойгу раскритиковал ОСК за отставание по оборонзаказу

07.03.2018 РИА Новости 71 0
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Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017
Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, с отставанием выполняют ряд обязательств перед Минобороны России, констатировал во вторник глава ведомства Сергей Шойгу.

"Ряд своих обязательств перед Министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество "ОСК", выполняют с отставанием", - заявил он, не уточняя детали.

На нынешнем же селекторном совещании Шойгу расскажут, какие меры принимает компания для решения этой проблемы.

В то же время, отметил министр, в феврале-марте ОСК уже передала ВМФ России после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и дизельную подлодку "Дмитров".

Кроме того, завершаются испытания корабля связи "Иван Хурс" и судна тылового обеспечения "Эльбрус", добавил Шойгу.

Как сообщалось, в прошлом году ОСК не смогла полностью выполнить обязательства по оборонзаказу, не поставив Военно-морскому флоту два корабля - головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" (также головной в своем проекте).

Впоследствии президент ОСК Алексей Рахманов заявил журналистам, что "Иван Грен" передадут флоту к концу весны 2018 года. "Адмирал Горшков" ВМФ должен получить к концу лета.
06.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11711
18280
22350
23120 Эльбрус

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