Запуск ракеты Falcon 9 с 10 спутниками связи переносится



Источник: © AP Photo/John Raoux Источник: © AP Photo/John Raoux

Причина переноса - экстремальная погода

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила запланированный на воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт должен был состояться в 13:25 по времени Западного побережья США (23:25 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

"Запуск с целью вывода 10 спутников Iridium переносится ввиду экстремальной погоды", - уточнил глава компании Илон Маск. Он не сообщил, на какое время запланирован новый запуск.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT. Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX.