SpaceX запустила спутники с рекордно коротким интервалом



Источник: © AP Photo/John Raoux Источник: © AP Photo/John Raoux

Замена устаревших спутников и создание на низкой околоземной орбите группировки такого числа новейших Iridium NEXT - первая в истории операция подобного масштаба

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье успешно вывела в космос 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 13:25 по времени Западного побережья США (23:25 мск) с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем сайте.

Рекордно короткий интервал

В последний момент ввиду сильного тумана и ветра SpaceX внесла изменение в план запуска. Дистанционно управляемая платформа в Тихом океане, на которую потом приземлилась первая отработанная ступень ракеты, была передислоцирована. Компания под руководством Илона Маска повторно использует ступени в целях удешевления стоимости запусков.

Несмотря на неблагоприятную погоду, возвращение части ракеты прошло благополучно. "Нижняя ступень Falcon 9 приземлилась на платформу", - заявил представитель компании.

Верхняя ступень носителя достигла расчетной высоты на десятой минуте полета. Через 57 минут спутники один за другим были выведены на заданную орбиту. "Вывод всех Iridium NEXT прошел успешно. Подтверждение получено", - информировали в SpaceX.

Как сообщил ранее Маск, ракета оснащена более крупными сверхзвуковыми решетчатыми рулями. "Носитель летит с более крупными и улучшенными сверхзвуковыми решетчатыми рулями. Каждый из них отлит из цельного куска титана, способного выдержать без защитной оболочки нагрев при повторном вхождении [в плотные слои атмосферы]", - написал Маск в своем Twitter.

"Новые титановые рули сработали даже лучше, чем предполагалось. Они должны справиться с неопределенным количеством полетов без дополнительного обслуживания", - добавил глава компании.

23 июня SpaceX вывела на орбиту болгарский геостационарный спутник связи BulgariaSat-1. Два дня - самый короткий интервал между запусками в истории SpaceX. В прошлом году компания Маска осуществила восемь пусков, а в этом году - девять, включая нынешний.

Группировка спутников

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, базирующийся вблизи Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT. Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX.

Поэтапная замена устаревших спутников и создание на низкой околоземной орбите группировки такого числа новейших Iridium NEXT - первая в истории операция подобного масштаба, отметили в компании под руководством Маска. Iridium NEXT являются спутниками нового поколения, которые позволяют "разрабатывать новые инновационные продукты и решения".

Iridium рассчитывает начать предоставлять такие продукты до конца 2017 года. В ходе следующих пусков SpaceX также будет выводить на орбиту каждый раз по 10 спутников. Эту работу планируется завершить к началу 2018 года.