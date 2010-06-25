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Спущен на воду третий украинский бронекатер типа "Гюрза-М"

26.06.2017 bmpd.livejournal.com 86 0
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Как сообщают украинские СМИ, 22 июня 2017 года на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" (до марта 2017 года - судостроительный завод "Ленинская кузница") в Киеве состоялся спуск на воду третьего по счету предназначенного для ВМС Украины малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"). Катер с заводским номером 01028 получил бортовой номер U 179, название пока что не присвоено.

Спуск на воду третьего по счету предназначенного для ВМС Украины малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") с заводским номером 01028 (бортовой номер U 179) на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Киев, 22.06.2017 (с) dumskaya.net

Это первый из четырех бронекатеров проекта 58155 второй серии, заложенных 7 апреля 2016 года на заводе "Ленинская кузница" в Киеве для ВМС Украины (с заводскими номерами с 01028 по 01031).

Напомним, что ранее завод "Ленинская кузница" построил для ВМС Украины два первых бронекатера проекта 58155 - U 174 "Аккерман" (БК-02, заводской номер 01023) и U 175 "Бердяньск" (БК-01, заводской номер 01024), заложенных еще 25 октября 2012 года. Оба этих катера были спущены на воду 11 ноября 2015 года, начали испытания в феврале 2016 года и были введены в строй ВМС Украины 6 декабря 2016 года.

Бронекатер проекта 58155 ("Гюрза-М") разработан украинским предприятием "Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"), две единицы которых были построены "Ленинской кузницей" в 2004 году для пограничной службы Узбекистана на средства американского финансирования (в 5,6 млн. долл). Катер проекта 58155 ("Гюрза-М") крупнее своего прототипа, и имеет полное водоизмещение 50,7 тонн, длину 23 метра, ширину 4,8 метра и осадку 1 метр. Максимальная скорость хода "Гюрзы-М" до 25 узлов, дальность плавания экономическим ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.

Вооружение катера проекта 58155 составляют два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП "Николаевский ремонтно-механический завод", представляющих собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Каждый модуль "Катран-М" имеет включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, а также две ПТУР "Барьер" с лазерной системой наведения. Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.

Спуск на воду третьего по счету предназначенного для ВМС Украины малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") с заводским номером 01028 (бортовой номер U 179) на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Киев, 22.06.2017 (с) dumskaya.net
25.06.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Узбекистан
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Продукция
СР-1
Штурм

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