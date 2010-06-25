DF-41 значительно больше DF-31A?
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Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41»
Источник: regnum.ru
Китайская Народная Республика (КНР) находится на пути строительства и развертывания современного ракетного арсенала, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на missilethreat.csis.org (24 июня).
Эта обширная программы скрыта от чужих глаз, Китай не желает вводить себе ограничения, подписывая соглашения о контроле таких вооружений. Пекин также активно работает в создании современных систем ПВО и ПРО для противодействия современным угрозам, также развивает технологии в области противокорабельных баллистических ракет, разделяющихся головных частей и гиперзвуковых планирующих платформ. Эти работы ухудшают боевую устойчивость "основополагающих элементов американской проекции силы", таких как авианосцы и передовые базы ВВС, отмечает источник.
|Китайские баллистические ракеты
|Источник: missilethreat.csis.org
ВП. Странно, что на графике мобильная МБР DF-41 практически вдвое больше своей предшественницы DF-31A. Принято было считать, что она, конечно, больше, но не настолько. Некоторые эксперты полагали, что это модернизация DF-31, как, скажем, "Ярс" - модернизация "Тополя-М", и имеет несколько увеличенные размеры - не более.
|ТТХ китайских баллистических ракет
|Источник: missilethreat.csis.org
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25.06.2017
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