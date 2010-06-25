Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время презентации новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС рассказывает о том, какие страны могут купить новейший российский истребитель и чем он превосходит иностранные аналоги

В этом году завершатся государственные испытания новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Ожидается, что эта машина станет переходным звеном от самолета поколения "4++" к пятому поколению. Вскоре вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России будет вооружена этими самолетами. Также 35-е получит известная пилотажная группа "Стрижи", которая сейчас летает на МиГ-29.

МиГ-35 может стать хорошей альтернативой любым иностранным комплексам четвертого-пятого поколений, которые сегодня рассматривают потенциальные покупатели. В первую очередь благодаря нашей готовности обеспечить развертывание обслуживающей инфраструктуры, а также локализации производства в случае реализации крупных проектов

Илья Тарасенко

генеральный директор РСК "МиГ"

Как заверяют в РСК "МиГ", первые экспортные поставки новейшего истребителя могут начаться уже после прохождения всех испытаний для Минобороны России.

Цена и качество

На Международном авиасалоне во французском Ле-Бурже стало известно, что РСК "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) уже начала предварительные переговоры с потенциальными зарубежными покупателями этого самолета. Истребителем интересуются страны Латинской Америки, Азии и Африки, но конкретные заказчики пока не известны.

Я думаю, в течение года-двух МиГ-35 будет принят как продукт для экспорта

Александр Михеев

глава Рособоронэкспорта

По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, интерес к приобретению самолета проявляет Бангладеш — "наш давний партнер, который эксплуатирует в основном российскую технику". В Бангладеш ранее были поставлены 16 учебно-боевых самолетов Як-130 по контракту, заключенному в 2014 году.

В корпорации "МиГ" считают, что заказчиками крупных партий самолетов также могут стать Индия, Казахстан и страны Южной, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, у МиГ-35 есть достаточно хорошие перспективы завоевать зарубежный авиационный рынок, особенно там, где необходимо заменять старые самолеты.

Такой самолет может купить, к примеру, Бразилия, Перу и страны Юго-Восточной Азии. Нельзя исключать Египет и Алжир, даже Индию, которой требуется замена старых советских МиГ-21 и МиГ-23. Если какая-либо страна не боится американского давления и санкций, которые США сегодня активно используют в конкурентной борьбе, они выберут МиГ-35

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Эксперт подчеркивает, что преимущество нашего МиГа — в соотношении цены и качества, а также в его тактико-технических характеристиках, которые не уступают ни французскому Rafale, ни американскому F-18, ни европейскому Eurofighter Typhoon.

В рамках жизненного цикла самолет МиГ-35 на 30–40% дешевле в эксплуатации, чем зарубежные аналоги. Кроме того, один самолет обойдется примерно на 20% дешевле конкурентов.

Однако ряд стран Юго-Восточной Азии уже имеют в своем боевом составе различные модификации российских истребителей марки "Су" — Су-30МК2, Су-30МКМ и Су-30МК. Но Литовкин заверяет, что переучиваться с "Сушек" или каких-либо других советских / российских истребителей на МиГ-35 будет не сложно.

Можно закупить у России учебно-боевой самолет Як-130 (или как его еще называют российские летчики — "летающая парта") — с его помощью можно переучиться летать на любой машине, даже на зарубежных аналогах. Его программное обеспечение позволяет это сделать

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

О минимальной переподготовке летного состава и что при принятии решения о закупках страны-заказчики будут нуждаться в минимальных усовершенствованиях инфраструктур, говорил на авиасалоне в Ле-Бурже заместитель гендиректора РСК "МиГ" Виктор Чернов. При этом он отметил, что "все узлы и агрегаты МиГ-35 российского производства, поэтому мы (компания "МиГ") можем гарантировать любому нашему заказчику, что никаких технических сбоев в эксплуатации нашей техники в зависимости от каких-либо неблагоприятных политических условий быть не может".

Индийские надежды

Многофункциональный истребитель МиГ-35 создавался РСК "МиГ" инициативно, то есть не имея на это заказа от государства и Министерства обороны РФ. Военные эксперты отмечают, что подобной практики в оборонной промышленности России раньше не было. И по задумке его создателей, самолет должен был пойти на экспорт. Литовкин рассказывает, что как только самолет поднялся в воздух, корпорация предложила его на тендер индийских ВВС на закупку легкого фронтового истребителя. Однако тендер был проигран по многим причинам.

Во-первых, у него не был еще до конца сформирован приборно-электронный облик, и в корпорации надеялись, что если индийцам понравится этот самолет (а он неоднократно участвовал в Международном авиационном шоу в Бангалоре и демонстрировал там незаурядные летные качества), то на деньги, выделенные Нью-Дели, можно будет довести интерфейс истребителя до необходимых кондиций. Индийцы на такой шаг не пошли

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Вторая причина, по мнению эксперта, была в том, что Дели перешел к принципу "не класть все яйца в одну корзину". В Индии было очень много авиационной техники советского / российского производства, и военные хотели иметь что-то другое, не российское. С этим "другим" они намучились, считает Литовкин.

Объявили победителем тендера французский Rafale, но Париж отказался соответствовать требованиям конкурса, заломил вдвое большую цену за свои самолеты, чем собирались заплатить индийцы, и отказался производить свои истребители на индийских заводах. История эта не закончилась до сих пор. Тем не менее совершенствованием МиГ-35 нам пришлось заниматься самим, за свои деньги

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

19 июня в Ле-Бурже прозвучало заявление заместителя гендиректора РСК "МиГ" о том, что компания намерена принять участие в индийском тендере на замену истребителей МиГ-21. Он напомнил, что эти самолеты эксплуатируются в Индии более полувека и "в этой связи мы и строим наше обсуждение с индийскими партнерами".

О МИГ-35 Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, а на следующий день в Подмосковье прошла его международная презентация. В феврале ОАК сообщила о подписании контракта с Минобороны РФ на поставку в 2017–2018 годах двух таких истребителей. По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, в следующем году может быть подписан контракт на более чем 30 самолетов для МО РФ

Первым увидел — победил

Сегодня МиГ-35 значительно усовершенствован в сравнении с индийским прототипом. Он создан по контракту с Минобороны РФ на выполнение ОКР по созданию МиГ-35. В рамках этого контракта проводятся испытания.

Его создание — это "на самом деле победа", считает главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Он может вести сверхманевренные воздушные бои, работать по воде и воздуху. У нас всегда будет лучшая аэродинамика, где-то мы по двигателям отставали, но с разработкой Су-30СМ, Су-34 доказали, что у нас лучшие двигатели

Виктор Бондарев

главком ВКС РФ, Герой России

Это прекрасный самолет с замечательными характеристиками, который в дальнейшем сможет применяться в локальных конфликтах, подобных Сирии, сказал генерал.

МиГ-35 — один из лучших истребителей в своем классе. Он способен применять перспективные образцы вооружений, в том числе лазерное оружие. Все системы самолета — российской разработки и производства, включая инерциальные системы и нашлемные системы целеуказания.

Бортовая РЛС истребителя может выявлять и сопровождать от 10 до 30 целей одновременно на расстоянии до 160 км. МиГ-35 отличается повышенной маневренностью, оснащается "оптимальным составом оборудования", конструкция его планера доработана с учетом корабельных посадок. Силовая установка — глубоко модернизированный двигатель РД-33 модификации МК, который отличается высокой устойчивостью, в том числе к воздействию вооружения.

По желанию заказчика на самолет может быть установлен двигатель с отклоняемым вектором тяги (ОВТ). Это поможет летчику совершать немыслимые пируэты в небе. И это не только для того, чтобы потешить публику на авиасалонах, а для получения преимущества перед противником в ближнем бою и победить его

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Сейчас в РСК "МиГ" имеется единственный опытный вариант истребителя с ОВТ, он переделан из МиГ-29М. Отклонение вектора тяги обеспечивается за счет всеракурсного отклонения реактивных сопел самолета.

Генконструктор ОАК Сергей Коротков считает, что МиГ-35 способен занимать выгодное положение для атаки и станет наиболее эффективным самолетом завоевания господства в воздухе. Кроме того, он сможет использоваться как истребитель-заправщик.

МиГ-35 сам может выполнять роль танкера, заправляя в воздухе другие самолеты. На место второго пилота может быть установлен дополнительный топливный бак

Сергей Коротков

генконструктор ОАК

Он также отмечает, что "двигатель самолета может быть заменен в полевых условиях в течение 58 минут", подчеркнув, что это один из лучших показателей в мире.

МиГ-35 будет оснащаться радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) с более высокими тактико-техническими характеристиками.

Радар с АФАР поможет летчику обнаружить противника раньше, чем тот обнаружит его. А тот, кто первый увидел, первым выстрелил — тот и победил

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Все эти боевые качества привлекательны для российской авиации, и в перспективе МиГ-35 будет заменять в боевых порядках популярные истребители МиГ-29. Пока же 35-й не принят на вооружение, поэтому, по мнению военного эксперта ТАСС, его можно и нужно параллельно рекламировать на международных авиасалонах, искать зарубежных покупателей и вести предконтрактные переговоры. Поставкам в войска истребителя все это никак не помешает.

Роман Азанов