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Эксперт объяснил участившиеся случаи перехвата ВКС самолетов-разведчиков

26.06.2017 РИА Новости 71 0
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Петр Дейнекин. Архивное фото
Петр Дейнекин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перехваты российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) иностранных самолетов-разведчиков, приблизившихся к воздушным границам РФ, могли участиться в районе Балтийского моря в связи с проводимыми НАТО учениями, считает экс-главком ВВС России Петр Дейнекин.

Ранее в газете Министерства обороны РФ "Красная Звезда" были опубликованы данные, согласно которым российские истребители за минувшую неделю выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России. Всего иностранные самолеты выполнили 23 разведывательных полета у российских границ. Согласно публикации, перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны - МиГ-31 и Су-27.

"Если говорить только про акваторию Балтийского моря, то это связано с тем, что там проводились учения НАТО и нейтральные пространства посещали даже стратегические боевые самолеты ВВС США, а именно: самолеты-разведчики RC-135 и стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Конечно, сильный интерес вызвал облет истребителями НАТО самолета, на котором летел министр обороны РФ", - сказал РИА Новости Дейнекин.

Ранее сообщалось, что натовский F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27. Шойгу летел в Калининград на заседание коллегии Минобороны РФ.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что общее количество перехваченных на границе самолетов-разведчиков соответствует нормальной обстановке.

"С учетом бескрайних российских просторов это количество перехватов можно считать нормой", - отметил Дейнекин.

Он отметил, что истребители противовоздушной обороны РФ поднимаются в воздух всегда, когда требуется установить, что за объект приблизился к границам России.

"Для этого необходимо выйти на визуальный, если позволяют метеоусловия, или радиолокационный, если полет выполняется ночью или в облаках, контакт", - уточнил эксперт.
23.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
F-16
МиГ-31
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO

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