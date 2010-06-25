Строительство отечественной эшелонированной системы ПРО планируется завершить к 2025 году



Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса "Воронеж-ДМ" в Армавире. дальность действия станций достигает 6 тысяч километров

Источник: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса "Воронеж-ДМ" в Армавире. дальность действия станций достигает 6 тысяч километровИсточник: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

ЦАМТО, 23 июня. Как ожидается, строительство отечественной эшелонированной системы ПРО завершится к 2025 году, заявил в интервью "Парламентской газете" председатель Совета директоров ОАО "РТИ", генконструктор ОАО "РТИ", генконструктор системы предупреждения о ракетном нападении РФ Сергей Боев.

По словам С.Боева, "столкновения конца XX – начала XXI веков свидетельствуют о решающем влиянии средств воздушного нападения (СВН) не только на ход боевых действий, но и на результат самих войн. В настоящее время само по себе активное развитие СВН оказывает большое влияние на разработку агрессивных планов".

С.Боев отметил, что разработка потенциальным противником гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА) и воздушно-космических самолетов (ВКС) легла в основу концепции новой формы применения средств воздушно-космического нападения (СВКН) – т.н. "Мгновенный глобальный удар" (МГУ). В соответствии с указанной концепцией предполагается поражение важнейших военных, политических и экономических объектов противоборствующей стороны. Возможными способами применения высокоточного оружия (ВТО) могут стать одновременное, последовательное, комбинированное или выборочное нанесение глобальных ударов по критически важным объектам неугодного государства на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях.

По словам С.Боева, прямую угрозу для Российской Федерации представляют развертываемые в Румынии и Польше наземные комплексы ПРО Aegis Ashore с универсальными установками вертикального пуска МК-41, позволяющие, кроме противоракет Standart-3, применять и крылатые ракеты Tomagawk. Не исключено скрытное переоборудование пусковых установок для размещения баллистических ракет средней дальности (БРСД).

"В складывающейся обстановке парирование Россией угрозы нанесения МГУ может быть обеспечено только созданием в рамках воздушно-космической обороны эффективной системы противоракетной обороны (ПРО), обеспечивающей возможность гарантированного воздействия на все элементы средств МГУ в интересах его предотвращения или отражения", – заявил С.Боев.

По его словам, с этой целью система ПРО создается эшелонированной: на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание эшелонированной национальной системы ПРО, отметил М.Боев.

В соответствии с компетенциями, основные усилия Концерна "РТИ" сосредоточены на создании РЛС ВЗГ типа "Воронеж" нового поколения, многофункциональных радиолокационных измерительных комплексов (МРИК), а также модернизации МРЛС "Дон-2Н", сообщил С.Боев в интервью "Парламентской газете".