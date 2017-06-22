Экологический взвод Северного флота приступил к очистке острова Котельный от металлолома
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Большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский Горняк» выгружает технику на остров Котельный
Источник: www.anaga.ru
ЦАМТО, 22 июня. Экологический взвод Северного флота прибыл на остров Котельный архипелага Новосибирские острова и приступил к работам по очистке острова от металлолома и другого мусора, накопленного за многие десятилетия.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие уже спрессовали 950 бочек. В общей сложности за несколько дней работы они собрали и подготовили к погрузке в транспортные контейнеры порядка 40 тонн металлического мусора.
Всего за летний сезон должно быть подготовлено к вывозу с острова Котельный около 600 тонн металлолома.
В прошлом году экологическое подразделение Северного флота собрало, спрессовало и уложило в контейнеры более 30 тыс. бочек, которые в советские времена использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов.
За период с июня по сентябрь североморцы подготовили к утилизации 76 контейнеров с металлоломом, суммарный вес которых составил более 600 тонн.
Осенью контейнеры с прессованной бочкотарой были доставлены морским транспортом на материк для последующей утилизации.
Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году.
Военнослужащих экологического взвода доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.
Большая часть экологического мусора – это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сплющивают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.
Очистка арктических территорий силами военнослужащих будут активно продолжена. В нынешний летний сезон спланированы работы на острове Кильдин в Баренцевом море, на котором во время Великой Отечественной войны был аэродром морской авиации Северного флота.
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22.06.2017
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