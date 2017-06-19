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Итальянцы "рассекретили" истребитель M-346FA

22.06.2017 Warspot 430 0
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Итальянская "летающая парта" стала истребителем. Вчера, 18 июня, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Leonardo провела первую публичную демонстрацию самолёта M-346FA.

Самолёт M-346 был разработан как учебно-тренировочный, но благодаря удачной конструкции теперь будет выпускаться в модификации лёгкого истребителя. Дебют самолёта M-346FA состоится сегодня на Paris Air Show, но вчера компания Leonardo провела пресс-конференцию, в ходе которой продемонстрировала своё новое творение.

Лёгкий истребитель M-346FA. Источник: flightglobal.com

В компании Leonardo заявляют, что M-346FA может использоваться как самолёт для подготовки пилотов боевой авиации, а также как лёгкий истребитель или самолёт-разведчик. Новый самолёт оснащён многорежимным радаром Grifo, системой радиоэлектронной борьбы, разведывательным модулем, а также семью точками для установки вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" общей массой до 2 т (изначально планировалось оборудовать пять точек, но позже были добавлены ещё две на законцовках крыльев). Разработчики называют M-346FA идеальным решением для стран, которым необходимы недорогие боевые самолёты с низкой стоимостью эксплуатации.

Журналисты осматривают M-346FA. Источник: defence-blog.com

Учебно-тренировочный самолёт M-346 проектировался российским ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолёта (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева).

Проморолик самолёта M-346FA

Первый полет M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше. Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолёта составляет 4,6 т, максимальная взлётная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.
19.06.2017
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Страны
Израиль
Италия
Польша
Россия
Сингапуp
Продукция
Як-130
Компании
Leonardo
ОКБ им. Яковлева

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