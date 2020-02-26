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Военное обозрение

Азербайджан приобретает итальянские учебно-боевые самолёты М-346 Master

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Источник изображения: flightglobal.com

Министерство обороны Азербайджана подписало предварительное соглашение о приобретении итальянских учебно-боевых самолетов Leonardo M-346 Master. О сроках подписания твердого контракта на самолеты пока ничего не сообщается.

Как пишет блог bmpd, в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию 20 февраля 2020 года министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подписал с исполнительным директором итальянской компании Leonardo Алессандро Профумо "Декларацию по соглашению между министерством обороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A в связи с приобретением системы интеграции самолетов М-346".

Соглашение предусматривает приобретение Минобороны Азербайджана 15 самолетов М-346, другие источники сообщают о десяти самолетах, но с опционом на 15. Ранее компания Leonardo произвела демонстрацию третьего прототипа М-346 в Азербаджане.

Учебно-тренировочный самолёт M-346 проектировался российским ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" совместно с итальянской компанией L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий между партнёрами разработка модели прекратилась на завершающем этапе, и каждая из компаний получила документацию базовой версии будущего самолёта (планер). После этого обе компании выпустили собственные модели: M-346 (L’Alenia Aermacchi) и Як-130 (ОКБ им. Яковлева). Первый полёт M-346 состоялся 15 июля 2004 года, а его серийное производство началось в 2010 году. Сегодня машина используется для обучения пилотов в Италии, Сингапуре, Израиле и Польше. Длина M-346 составляет 11,5 м, размах крыльев — 9,7 м. Масса пустого самолёта составляет 4,6 т, максимальная взлётная масса — 9,5 т. Машина способна развивать скорость до 1060 км/ч и подниматься на высоту до 13,7 км. Экипаж M-346 состоит из двух человек.

Всего Leonardo к настоящему времени поставила 72 серийных самолета М-346 (22 для ВВС Италии, 12 Сингапура, 30 Израиля и восемь Польше) и имеет контракты на поставку еще восьми самолетов для Польши.

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Страны
Азербайджан
Израиль
Италия
Польша
Россия
Сингапуp
Продукция
M-346
Як-130
Компании
Leonardo
ОКБ им. Яковлева
Проекты
2020-й год
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