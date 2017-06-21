Шойгу: Россия укрепляет войска на западном направлении из-за действий НАТО



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Минобороны России совершенствует боевой состав войск на западном стратегическом направлении и систему их базирования из-за агрессивных действий стран НАТО, которые ведут к нарушению системы безопасности в мире.

Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в Калининграде. По пути в Калининград, над нейтральными водами Балтийского моря, как сообщалось, натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу, но его "отогнал" российский Су-27.

По словам Шойгу, "помимо политического, информационного и экономического давления, некоторые страны стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей".

"Эти действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении. Мы совершенствуем боевой состав войск и систему их базирования", - констатировал глава Минобороны РФ.