Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за активности НАТО



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за военной активности НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов", - сказал Шойгу.