Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за активности НАТО
|
|
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за военной активности НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов", - сказал Шойгу.
|
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.06.2017 Над Балтикой участилось взаимное сопровождение авиации НАТО и РФ
22.06.2017 Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
22.06.2017 В НАТО не знают, кто был в самолете, который сопровождали F-16 над Балтикой
22.06.2017 В НАТО прокомментировали сближение F-16 с самолетом Шойгу
22.06.2017 Истребитель НАТО отогнали от Шойгу
22.06.2017 Боевая группа НАТО укомплектована (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)
22.06.2017 Шойгу пообещал рассказать иностранным партнерам об учениях "Запад-2017"
22.06.2017 Более 30 тактических групп на западе России находятся в боевой готовности