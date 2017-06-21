Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
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Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
Источник: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает корреспондент РИА Новости.
Самолеты альянса хотели сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.
Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
В Кремле не стали комментировать инцидент, переадресовав все вопросы в Минобороны.
В среду в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.
Накануне российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
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21.06.2017
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