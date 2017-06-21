Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

22.06.2017 РИА Новости 224 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
Источник: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает корреспондент РИА Новости.

Самолеты альянса хотели сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.

В Кремле не стали комментировать инцидент, переадресовав все вопросы в Минобороны.

В среду в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.

Накануне российский Су-27 поднимался для перехвата над Балтийским морем американского самолета-разведчика RC-135. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами Балтики выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-16
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 15:52
  • 30
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 22.06 15:27
  • 31
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 22.06 15:23
  • 1
Ждите гостей
  • 22.06 15:17
  • 1
Тайвань прорывается на мировой рынок вооружений
  • 22.06 15:16
  • 2
F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства
  • 22.06 15:14
  • 2
SmartGlider. "Умно скользить" и поражать ПВО
  • 22.06 15:10
  • 1
Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля
  • 22.06 14:57
  • 9
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 22.06 14:56
  • 99
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 22.06 14:37
  • 5050
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.06 14:11
  • 36
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 22.06 14:06
  • 265
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.06 13:34
  • 5
"Ильюшин" возобновил создание среднего транспортника для Минобороны
  • 22.06 12:51
  • 3
"Хуркус-С" - турбовинтовой турецкий штурмовик
  • 22.06 12:01
  • 21
ВВС России в Сирии столкнулись со "стелс-проблемой"
другие обсуждаемые темы