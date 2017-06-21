Россия и Индия настроены на скорое подписание контракта на поставку С-400



Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

ЛЕ БУРЖЕ (ФРАНЦИЯ), 21 июн - РИА Новости. Россия и Индия настроены на подписание контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в ближайшем будущем, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Соглашение о поставке в Индию ЗРС С-400 "Триумф" было заключено между правительствами России и Индии в октябре 2016 года.

"В соответствии с этим соглашением Рособоронэкспорт ведет предконтрактную работу с индийскими партнерами. Мы обсуждаем технические вопросы поставок. Могу вас уверить, что и наша компания, и индийская сторона настроены на скорое подписание контракта", - сказал Михеев.