Россия и Индия настроены на скорое подписание контракта на поставку С-400
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Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко
ЛЕ БУРЖЕ (ФРАНЦИЯ), 21 июн - РИА Новости. Россия и Индия настроены на подписание контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в ближайшем будущем, заявил журналистам в среду в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Соглашение о поставке в Индию ЗРС С-400 "Триумф" было заключено между правительствами России и Индии в октябре 2016 года.
"В соответствии с этим соглашением Рособоронэкспорт ведет предконтрактную работу с индийскими партнерами. Мы обсуждаем технические вопросы поставок. Могу вас уверить, что и наша компания, и индийская сторона настроены на скорое подписание контракта", - сказал Михеев.
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21.06.2017
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