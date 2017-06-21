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"Вертолеты России" планируют к концу 2017 года нарастить портфель заказов до 500 машин

22.06.2017 ЦАМТО 231 0
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Андрей Богинский
Андрей Богинский
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 21 июня. Холдинг "Вертолеты России" планирует к концу 2017 года нарастить портфель заказов до 500 машин. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на авиасалоне Paris Airshow-2017 гендиректор компании Андрей Богинский.

На сегодняшний день портфель заказов холдинга составляет порядка 400 вертолетов.

"До конца года мы планируем увеличить портфель заказов приблизительно до 500 вертолетов и вернуться к показателям 2014-2015 годов", – цитирует "РИА Новости" А.Богинского.

Помимо российских заказчиков, гендиректор компании отметил, что стабильный интерес к отечественным вертолетам проявляют Индия, Китай, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индонезия и другие страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.По словам А.Богинского, за первое полугодие 2017 года холдинг "Вертолеты России" подписал контракты на поставку 32 вертолетов общей стоимостью 18,2 млрд. руб.

"С начала года подписаны контрактные документы на поставку 32 вертолетов на общую сумму 18,2 млрд. руб. Но мы видим, что это только начало нашей работы. Переговоры идут постоянно по всем направлениям", – сказал он.

А.Богинский сообщил, что если в 2016 году холдинг столкнулся с некоторым спадом финансовых показателей, связанным с общим кризисом на мировом рынке вертолетостроения, то на протяжении 2017 года компания демонстрирует положительную динамику, отмечает агентство.

"Сегодня, видя, что холдинг "Вертолеты России" без срывов выполняет все свои контрактные обязательства и не испытывает финансовых затруднений, многие наши иностранные партнеры значительно активизировались. В результате наш портфель заказов с конца 2016 года стабилизировался на уровне порядка 400 вертолетов, что обеспечивает загрузку холдинга на два года", – сказал гендиректор "Вертолетов России".
21.06.2017
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Страны
Вьетнам
Египет
Индия
Индонезия
Китай
Россия
Таиланд
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ

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