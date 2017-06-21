Группа "Леонардо" впервые продемонстрировала реактивный УТС М-345



Итальянский самолет М-345 компании Alenia Aermacchi

Источник: theaviationist.com Итальянский самолет М-345 компании Alenia AermacchiИсточник: theaviationist.com

ЦАМТО, 21 июня. В ходе Международного авиационно-космического салона Paris Air Show-2017 группа "Леонардо" (Leonardo) впервые официально продемонстрировала новый реактивный учебно-тренировочный самолет основной подготовки М-345 HET (High Efficiency Trainer).

Как заявлено, М-345 должен привлечь внимание ВВС многих стран благодаря тому, что затраты на его эксплуатацию сопоставимы с применением УТС, оснащенных турбовинтовыми двигателями. В то же время, самолет отличается улучшенными летными характеристиками.

Первый опытный образец выполнил первый полет 29 декабря 2016 года. Летные испытания первого предсерийного образца планируется начать в 2018 году. В январе 2017 года группа "Леонардо" подписала с Национальным директоратом вооружений Министерства обороны Италии контракт на поставку начальной партии из пяти УТС М-345. Первый самолет должен быть передан заказчику к 2019 году. Новый УТС позволит ВВС обеспечить подготовку курсантов пилотированию современных самолетов с более низкими затратами.

Кабина М-345 имитирует кабину истребителей и обеспечивает хороший обзор. Благодаря различным режимам полета, высокой маневренности на максимальной скорости, больших и малых высотах, современному БРЭО, высокой грузоподъемности М-345 также потенциально может применяться в боевых операциях.

Высокий усталостный ресурс самолета, двухуровневая философия обслуживания позволяют отказаться от дорогостоящего капитального ремонта, а система мониторинга состояния и использования оборудования (HUMS) позволит снизить затраты на эксплуатацию М-345.

Благодаря комплексной интегрированной учебной системе моделирования пилот самолета сможет пройти подготовку пилотированию в различных сценариях, включая взаимодействие с другими самолетами и наземными средствами подготовки. Система также предусматривает наличие станции планирования и разбора полета (MPDS).

М-345 HET будет оборудован турбовентиляторным двигателем "Уильямс" (FJ44-4M-34) FJ44-4M-34 тягой 1600 кг (3500 фунтов), что обеспечит высокие коэффициенты перегрузки (от +7 до -3,5g) и большую продолжительность эксплуатации. Самолет предполагается оборудовать современным БРЭО, включая коллиматорный индикатор в передней кабине и репитер в задней кабине, систему генерации кислорода, многофункциональные дисплеи, средства управления типа HOTAS (Hands On Throttle-And-Stick).