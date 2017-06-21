МО РФ начало формирование уникальных воинских частей – подразделений многоосных тяжелых колесных тягачей
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Полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65225. Источник: interdalnoboy.com
ЦАМТО, 21 июня. Российские танки, боевые машины пехоты и самоходные артустановки будут прибывать к местам развертывания не своим ходом, а на специальных многоосных тяжелых тягачах, пишут "Известия".
Как отмечает газета, Минобороны начало формирование уникальных воинских частей – полков, батальонов и рот многоосных тяжелых колесных тягачей (МТКТ). Их задача – оперативная доставка танковых и мотострелковых дивизий к местам боевых действий на расстояния в тысячи километров. При этом боевая техника будет готова вступить в бой без подготовки – "с колес". На вооружение новых воинских частей поступят тягачи КамАЗ-65225 с полуприцепами.
Как сообщили "Известиям" в российском военном ведомстве, решение о формировании новых воинских частей было принято в конце прошлого года. Они войдут в состав всех военных округов, общевойсковых и танковых армий, а в перспективе также пополнят ряды армейских корпусов. Планируется, что в округе будет сформирован полк МТКТ, в армии – батальон или отдельная рота МТКТ.
Известия" пишут, что первые три батальона тягачей уже появились в начале нынешнего года в Центральном и Восточном военных округах. Они базируются в Чите, Хабаровске и Чебаркуле. А к началу 2018 года такие воинские части появятся в Южном и Западном округах.
Подразделения МТКТ оснащаются трехосными 11-тонными тягачами КамАЗ-65225. На специальном полуприцепе они могут перевозить груз массой до 65 т. А значит, МТКТ легко справится с транспортировкой танков Т-72 (масса 41 т), Т-14 "Армата" (48 т), самоходок МСТА и "Коалиция" (42-49 т), а также БМП и БТР всех серий. При этом КамАЗ-65225 со сменным экипажем за сутки совершает марш на тысячу километров.
Помимо перевозки техники, части и подразделения МТКТ будут использоваться для подвоза горючего и других грузов в специальных металлических емкостях, отмечает газета.
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21.06.2017
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