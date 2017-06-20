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Россия планирует начать поставки Индии вертолетов Ми-17В5 в 2018 году

21.06.2017 РИА Новости 170 0
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Ми-17 V5
Вертолеты Ми-17 V5 ВВС Индии
Источник: © AFP 2017 / Manjunath Kiran

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия планирует до конца этого года заключить контракт на поставку 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 Индии и начать его исполнение в 2018 году, заявил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" гендиректор компании Андрей Богинский.

Ранее в индийских СМИ появилась информация о том, что совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 48 новых Ми-17-В5 для нужд ВВС. Объем контракта, одного из крупнейших за последнее время, составит около 1,1 миллиарда долларов.

"Сейчас идут переговоры с коллегами из "Рособоронэкспорта". Мы надеемся, что до конца года мы выйдем на подписание контракта. Если это произойдет, то уже в 2018 году мы сможем поставить первый вертолет", - сказал Богинский.

Вертолеты Ми-8/17 применяются в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов. На сегодняшний день выпущено более 12 тысяч вертолетов серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства.
20.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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