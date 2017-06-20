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В ближайшие годы ВКС получат новейшие истребители ПАК ФА и стратегические ракетоносцы Ту-160М2

21.06.2017 ЦАМТО 441 0
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ПАК ФА (Т-50)
Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: Сергей Бобылев

ЦАМТО, 20 июня. В ближайшие годы Воздушно-космические силы (ВКС) пополнятся новейшими авиационными комплексами, в том числе истребителями пятого поколения ПАК ФА и стратегическими ракетоносцами Ту-160М2.

Первый полет нового самолета дальней авиации планируется провести в 2018 году. При серийном производстве ракетоносцы будут поступать в авиационные части ВКС по нескольку единиц в год.

"Что касается ПАК ФА, то нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы мы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого, и, тем самым, достичь нового качественного уровня", – заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

Согласно Государственной программе вооружения до 2025 года, новое поступление авиатехники должно обновить парк самолетов и вертолетов ВКС до 80-90 проц., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
20.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор

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