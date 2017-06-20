В ближайшие годы ВКС получат новейшие истребители ПАК ФА и стратегические ракетоносцы Ту-160М2
|
|
Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50)
Источник: Сергей Бобылев
ЦАМТО, 20 июня. В ближайшие годы Воздушно-космические силы (ВКС) пополнятся новейшими авиационными комплексами, в том числе истребителями пятого поколения ПАК ФА и стратегическими ракетоносцами Ту-160М2.
Первый полет нового самолета дальней авиации планируется провести в 2018 году. При серийном производстве ракетоносцы будут поступать в авиационные части ВКС по нескольку единиц в год.
"Что касается ПАК ФА, то нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы мы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого, и, тем самым, достичь нового качественного уровня", – заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.
Согласно Государственной программе вооружения до 2025 года, новое поступление авиатехники должно обновить парк самолетов и вертолетов ВКС до 80-90 проц., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2017 В Воронеж прилетят ПАК ФА
05.06.2017 Шойгу заявил о начале производства первых агрегатов для новых Ту-160
07.03.2017 В "Туполеве" назвали сроки появления в войсках нового бомбардировщика Ту-160М2
02.03.2017 Для боевой авиации
15.08.2016 Российские летчики отмечают День ВВС
15.08.2016 ВКС России в этом году получили более 30 новых самолетов и вертолетов
12.08.2016 День Военно-воздушных сил РФ. Досье
04.05.2016 "Психологическая обстановка на КАЗе тяжелая, люди не верят в возрождение Ту-160"