"Грипен-Е". Когда новое - дешевле



Истребитель JAS-39 Gripen

Источник: Reuters UK Истребитель JAS-39 GripenИсточник: Reuters UK

В ВВС Швеции уделяют большое внимание снижению затрат на материально-техническое обслуживание и войсковую эксплуатацию парка истребителей, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Aerospace Defence News - IADN (16 июня).

Стоимость разработки/производства и оперативно/технического обслуживания истребителей Источник: Indian Aerospace Defence News - IADN

Как явствует из вышеприведенной таблицы, стоимость разработки/производства и оперативно/технического обслуживания истребителей новой версии Gripen E будет наименьшей по сравнению с AJ37 Viggen и Gripen C/D, но боевые возможности будут значительно выше.

Также приведена стоимость одного летного часа (нижняя таблица, составлены британским источником Jane's).