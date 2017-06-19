"Грипен-Е". Когда новое - дешевле
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Истребитель JAS-39 Gripen
Источник: Reuters UK
В ВВС Швеции уделяют большое внимание снижению затрат на материально-техническое обслуживание и войсковую эксплуатацию парка истребителей, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Aerospace Defence News - IADN (16 июня).
|Стоимость разработки/производства и оперативно/технического обслуживания истребителей
|Источник: Indian Aerospace Defence News - IADN
Как явствует из вышеприведенной таблицы, стоимость разработки/производства и оперативно/технического обслуживания истребителей новой версии Gripen E будет наименьшей по сравнению с AJ37 Viggen и Gripen C/D, но боевые возможности будут значительно выше.
Также приведена стоимость одного летного часа (нижняя таблица, составлены британским источником Jane's).
|Стоимость одного летного часа
|Источник: Jane's
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19.06.2017
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