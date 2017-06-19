"Вертолеты России" построят для ВВС Бангладеш пять вертолетов Ми-171Ш



Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолет Ми-171ШИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" получил заказ на производство пяти военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш и имущества к ним по контракту, заключенному с ВВС Народной Республики Бангладеш по линии АО «Рособоронэкспорт». В соответствии с условиями контракта вертолеты планируется поставить заказчику в 2018 году.

"Данный проект является продолжением многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества с Министерством обороны Бангладеш в целом и ВВС Республики в частности. Приятно отметить, что спрос на нашу технику со стороны бангладешских партнеров остается стабильным. Это стало возможным благодаря высоким летным характеристикам Ми-171Ш, отлично зарекомендовавшего себя в сложных природных и климатических условиях Бангладеш", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Вертолет Ми-171Ш – военно-транспортный вертолет, разработанный на базе

Ми-171 (Ми-8АМТ). Предназначен для транспортировки и высадки десанта (до 37 человек в полном снаряжении и вооружении), подавления очагов сопротивления непосредственно перед выброской десанта, перевозки грузов массой до 4000 кг в грузовой кабине и на внешней подвеске, транспортировки раненых (до 12 человек в сопровождении медицинского работника). Вертолет также может применяться для высокоэффективного уничтожения бронетехники, огневых точек и живой силы противника. На вертолете устанавливаются спецфермы с балочными держателями для подвески различных видов авиационных средств поражения.