ОСК разрабатывает шесть проектов беспилотных кораблей
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Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014
Источник: bastion-opk.ru
ЦАМТО, 19 июня. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает шесть проектов подводных и надводных беспилотных кораблей. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью телеканалу НТВ президент ОСК Алексей Рахманов.
"У нас есть шесть проектов надводных и подводных беспилотных платформ, абсолютно конкретных, как для военной, так и гражданской сферы", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью А.Рахманова телеканалу НТВ.
В качестве примера А.Рахманов привел разрабатываемые сегодня ОСК донные комплексы для добычи и разведки нефти. В ближайшее время корпорация планирует изготовить демонстратор данного проекта для потенциальных заказчиков.
А.Рахманов также сообщил, что ОСК в ближайшие 10-15 лет рассчитывает выручить от экспорта военных кораблей десятки миллиардов долларов.
"Мы имеем в ближайшие 10-15 лет перспективы военно-технического сотрудничества, которые измеряются десятками миллиардов долларов США. Это наши традиционные партнеры, это и новые страны, которые решили попробовать российское оружие, и это новые разработки", – сказал он.
А.Рахманов отметил, что в некоторых случаях ОСК предлагает на экспорт корабли, не прошедшие полный цикл испытаний в России, но уже привлекающие интерес потенциальных инозаказчиков.
"Мы делаем шаг вперед, когда предлагаем оружие, которое может недостаточно оттестировано в России, но интересно было бы получить зарубежным заказчикам", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью А.Рахманова телеканалу НТВ.
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19.06.2017
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