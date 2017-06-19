ОСК разрабатывает шесть проектов беспилотных кораблей



Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014

Источник: bastion-opk.ru Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014Источник: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 19 июня. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает шесть проектов подводных и надводных беспилотных кораблей. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью телеканалу НТВ президент ОСК Алексей Рахманов.

"У нас есть шесть проектов надводных и подводных беспилотных платформ, абсолютно конкретных, как для военной, так и гражданской сферы", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью А.Рахманова телеканалу НТВ.

В качестве примера А.Рахманов привел разрабатываемые сегодня ОСК донные комплексы для добычи и разведки нефти. В ближайшее время корпорация планирует изготовить демонстратор данного проекта для потенциальных заказчиков.

А.Рахманов также сообщил, что ОСК в ближайшие 10-15 лет рассчитывает выручить от экспорта военных кораблей десятки миллиардов долларов.

"Мы имеем в ближайшие 10-15 лет перспективы военно-технического сотрудничества, которые измеряются десятками миллиардов долларов США. Это наши традиционные партнеры, это и новые страны, которые решили попробовать российское оружие, и это новые разработки", – сказал он.

А.Рахманов отметил, что в некоторых случаях ОСК предлагает на экспорт корабли, не прошедшие полный цикл испытаний в России, но уже привлекающие интерес потенциальных инозаказчиков.

"Мы делаем шаг вперед, когда предлагаем оружие, которое может недостаточно оттестировано в России, но интересно было бы получить зарубежным заказчикам", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью А.Рахманова телеканалу НТВ.