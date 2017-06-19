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В ОСК рассказали об ожидаемой прибыли от экспорта военных кораблей

20.06.2017 РИА Новости 200 0
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Верфи Балтийского завода. Архивное фото
Верфи Балтийского завода. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в ближайшие 10-15 лет рассчитывает выручить от экспорта военных кораблей десятки миллиардов долларов, заявил в понедельник в интервью телеканалу НТВ президент ОСК Алексей Рахманов.

"Мы имеем в ближайшие 10-15 лет перспективы военно-технического сотрудничества, которые измеряются десятками миллиардов долларов США. Это наши традиционные партнеры, это и новые страны, которые вдруг решили попробовать российское оружие, и это новые разработки", - сказал он.

Рахманов отметил, что в некоторых случаях ОСК предлагает на экспорт корабли, не прошедшие полный цикл испытаний в России, но уже привлекающие интерес потенциальных инозаказчиков.

"Мы делаем шаг вперед, когда предлагаем оружие, которое может недостаточно оттестировано в России, но интересно было бы получить зарубежным заказчикам", - подчеркнул Рахманов.
19.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Компании
ОСК

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