

Летчики 31-го авиационного истребительного полка отрабатывают фигуры высшего пилотажа. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Летчики 31-го авиационного истребительного полка отрабатывают фигуры высшего пилотажа. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России сформируют новые бригады армейской авиации и зенитно-ракетные полки, сообщил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Мы будем формировать новые бригады армейской авиации. Будут также формироваться зенитные ракетные полки", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", которое опубликовано в понедельник.

Он отметил, что, "кроме того, время требует создания дивизии военно-транспортной авиации".