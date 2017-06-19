ВКС России сформируют новые бригады армейской авиации
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Летчики 31-го авиационного истребительного полка отрабатывают фигуры высшего пилотажа. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России сформируют новые бригады армейской авиации и зенитно-ракетные полки, сообщил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Мы будем формировать новые бригады армейской авиации. Будут также формироваться зенитные ракетные полки", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", которое опубликовано в понедельник.
Он отметил, что, "кроме того, время требует создания дивизии военно-транспортной авиации".
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19.06.2017
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