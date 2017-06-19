Бондарев: боевой опыт российских военных летчиков помог улучшить системы вооружения ВКС



Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздух

Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздухИсточник: © Пресс-служба Минобороны РФ

Работа бомбардировочной, истребительной, дальней и армейской авиации в реальных боевых условиях дала возможность проанализировать, как ведет себя техника, подчеркнул главнокомандующий ВКС России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участие летчиков ВКС России в боевых условиях помогло значительно доработать технику и улучшить системы вооружения российской военной авиации, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Работа нашей бомбардировочной, истребительной, дальней и армейской авиации в реальных боевых условиях дала нам возможность проанализировать, как ведет себя техника. Исходя из полученного опыта, мы смогли многое скорректировать и доработать, достичь больших успехов в области улучшения системы вооружения", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

По его словам, специалисты Минобороны РФ совместно с представителями промышленности изучили особенности боевого применения и эти результаты использовали для улучшения характеристик всего авиационного парка, находящегося в строю ВКС.