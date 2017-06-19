Бондарев: боевой опыт российских военных летчиков помог улучшить системы вооружения ВКС
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Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздух
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ
Работа бомбардировочной, истребительной, дальней и армейской авиации в реальных боевых условиях дала возможность проанализировать, как ведет себя техника, подчеркнул главнокомандующий ВКС России
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участие летчиков ВКС России в боевых условиях помогло значительно доработать технику и улучшить системы вооружения российской военной авиации, сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Работа нашей бомбардировочной, истребительной, дальней и армейской авиации в реальных боевых условиях дала нам возможность проанализировать, как ведет себя техника. Исходя из полученного опыта, мы смогли многое скорректировать и доработать, достичь больших успехов в области улучшения системы вооружения", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.
По его словам, специалисты Минобороны РФ совместно с представителями промышленности изучили особенности боевого применения и эти результаты использовали для улучшения характеристик всего авиационного парка, находящегося в строю ВКС.
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19.06.2017
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