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Лучшие летчики-асы России в небе Белоруссии

19.06.2017 Бортовой журнал 179 0
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Ka-52_in_Fly
В полете Ка-52 "Аллигатор". Источник: passionar.livejournal.com

Истребительная авиация и боевые вертолеты Западного военного округа ВС РФ вскоре вместе со своими белорусскими коллегами начнут не только тренироваться к параду в Минске, но и, предположительно, нести боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства России и Белоруссии.


Это стало известным после того, как министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков озвучил планы по проведению парада в белорусской столице в честь дня Независимости республики 3 июля.


«Гостями парада станут представители Западного военного округа России. На вертолетах Ка-52, самолетах Су-27 и Су-34 они войдут в состав воздушного эшелона», – отметил глава оборонного ведомства.


Если говорить о параде, то наши летательные аппараты, техника и личный состав участвует в подобном мероприятии не в первый раз. Раньше были «Искандеры», были С-400, бронемашины, в воздушной части парада уже принимали участие тяжелые бомбардировщики, да и

Ка-52 и Су-34 белорусы уже видели.


Да и, по словам Александра Лукашенко, которые он неоднократно высказывал: размещение дополнительных российских самолетов – это «адекватная реакция» на усиление сил НАТО вблизи белорусских границ.


Кроме того, 15 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств – участников ОДКБ, Лукашенко отметил, что белорусская и российская армии на западном направлении действуют как единое целое.


«Самое странное, что нас упрекают в том, что далеко до того, что делают они. Мы здесь не формируем и не размещаем какие-то новые части иностранных государств. Наоборот, мы видим, как у наших границ с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных», — подчеркнул глава белорусского государства.


«Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты. Я когда увидел снимки этих беспилотников…, они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого? И нам говорят: вы тут успокойтесь, вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет. Ни Россия, ни Белоруссия, ни ОДКБ», — заявил Александр Лукашенко.


Наверное, размещая наши войска и технику, пусть даже на время учений или тренировок, на территории своего партнера и союзника, российское правительство, во-первых, если говорить словами военно-политического руководства НАТО, демонстрирует белорусам свою поддержку и единство во взглядах на складывающуюся обстановку в регионе, готовность прийти на помощь, а во-вторых, чтобы показать горячим головам в Североатлантическом альянсе, что в любой момент сюда могут быть переброшены большие силы российских войск. Необходимо подчеркнуть, что по «союзническим» обязательствам, Кремль действительно может и имеет право так поступить, в том числе и во время учений.


По не подтвержденной информации, в Минск в самое ближайшее время прибудут экипажи воздушных судов с наиболее подготовленными летчиками, в том числе имеющими опыт боевых действий в Сирии. Пока же пилоты, которые примут участие в параде, обеспечивает безопасность воздушных границ Союзного государства над Балтикой, где с 1 по 18 июня проходят масштабные учения НАТО «Baltops-2017».


К слову в маневрах Альянса принимают участие около 50 военных кораблей, свыше 50 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих из 14 стран-членов блока, в том числе и США. В рамках нескончаемых учений НАТО в Восточной Европе в Старый Свет переброшены самолеты стратегической авиации США B-52H и B-2.


Поэтому наличие российской авиации в дружественной Белоруссии должно оцениваться нашими «партнерами» адекватно и в соответствии со складывающейся обстановкой, на основании имеющихся у нас соглашений и международных договоров, а не вызывать приступы истерии, как это происходит в Прибалтике или Польше.


В то же время, как говорят белорусские коллеги из «Военно-политического обозрения», фобии Варшавы, Вильнюса и Риги, да и местных демократов, вполне могут перерасти в утверждения, что часть российской авиации останется на территории Белоруссии. Почему бы и нет? Я не исключаю такую возможность, учитывая милитаризацию стран Восточной Европы, которую проводят США и НАТО. И для этого не обязательно создавать авиабазу, которой вдруг так стал бояться Батька. Так, может, развеем сомнения наших западных «партнеров»?
16.06.2017
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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Сирия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Искандер
Ка-52
С-400 Триумф
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