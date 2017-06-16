«Технодинамика» досрочно выполнит Гособоронзаказ в 2017 году

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Источник: vpk-news.ru ГособоронзаказИсточник: vpk-news.ru

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех подвел итоги работы за 2016 и первое полугодие 2017 годов. В рамках итоговой Коллегии, прошедшей под председательством Генерального директора Холдинга Игоря Насенкова, компания отчиталась по ключевым направлениям работы и обозначила перспективные векторы развития.

«Исполнение Программы ГОЗ 2017 года идет в соответствии со сроками, установленными в контрактах. Планируется досрочное исполнение обязательств в рамках данной программы и досрочная сдача ряда изделий к октябрю 2017 года», – заявил генеральный директор И.Насенков.

Говоря о выполнении ГОЗ, участники совещания, среди которых были представители всех 33 предприятий, входящих в Холдинг, подчеркнули, что с начала 2017 года уже выполнен ряд работ. Так, на текущий момент завершаются квалификационные испытания транспортно-заряжающей машины, которые заняли около 3х месяцев. Начало отгрузки продукции ожидается уже этим летом.

По итогам 2016 года Холдингом было произведено и отгружено более 200 тыс. изделий военного назначения.

«Сейчас есть необходимость приоритетного развития высокотехнологичных вооружений и постоянного совершенствования уже имеющейся техники на основе новейших решений в области авиа-агрегатов. Это основная задача, которую Технодинамика успешно решает», - подчеркнул председатель Совета директоров Холдинга А.Сердюков.