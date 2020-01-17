Войти
ЦАМТО

Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.

421
2
0
Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков.
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 16 января. Выручка авиационного кластера Ростеха по итогам 2019 года значительно превысит 600 млрд. руб. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

"Консолидированная выручка холдингов кластера по итогам 2019 года значительно превысит планку 600 миллиардов рублей. Данные за 2019 год сейчас финализируются. Если смотреть в динамике, в 2015 году выручка кластера была в районе 520-530 миллиардов рублей. Рост заметный, почти на 80 миллиардов рублей в год, чистая прибыль увеличилась практически вдвое", – цитирует "РИА Новости" А.Сердюкова.

Он отметил, что наиболее существенный рост демонстрирует "Технодинамика" – за год более чем на 40%, за 4 года – почти вдвое. "Есть колебания, связанные с изменениями объемов гособоронзаказа, например, в части вертолетной техники. В целом с 2015 года все холдинги кластера – это и "Вертолеты России", и ОДК, и КРЭТ, и "Технодинамика" – нарастили финансовые показатели. Это результат преобразований, которые Ростех реализует в авиационной отрасли", – пояснил А.Сердюков.

Он напомнил, что ключевой задачей кластера в настоящий момент является интеграция ОАК и успешная реализация ключевых авиационных проектов, таких как МС-21, SSJ100, Ил-114 и др., передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-114
СуперДжет-100
Компании
Вертолеты России
КРЭТ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Технодинамика
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Гособоронзаказ
МС-21
Похожие новости
09.11.2018
Сердюков пообещал выручку авиакластера в 1 трлн после присоединения ОАК
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
16.03.2017
Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
15.02.2017
Россия представит более 400 образцов военной техники на АeroIndia-2017
20.01.2015
За что «отец» «Суперджета» полетел с должности
2 комментария
№1
17.01.2020 01:25
Так что там с долгами ГСС?
0
Сообщить
№2
17.01.2020 03:18
Снова новую Васильеву найдет
-2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:46
  • 29
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.01 08:00
  • 38
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 17.01 07:08
  • 1
Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны
  • 17.01 07:03
  • 4
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 17.01 07:00
  • 2
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
  • 17.01 06:32
  • 11
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 17.01 05:48
  • 10
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 17.01 03:50
  • 12
Вертолеты из дурдома
  • 17.01 03:18
  • 2
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
  • 17.01 02:03
  • 63
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 17.01 00:40
  • 3
F-35: пшик молнии
  • 16.01 23:29
  • 1
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 16.01 23:21
  • 5
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 20:41
  • 24
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 20:26
  • 30
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру