Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.

ЦАМТО, 16 января. Выручка авиационного кластера Ростеха по итогам 2019 года значительно превысит 600 млрд. руб. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

"Консолидированная выручка холдингов кластера по итогам 2019 года значительно превысит планку 600 миллиардов рублей. Данные за 2019 год сейчас финализируются. Если смотреть в динамике, в 2015 году выручка кластера была в районе 520-530 миллиардов рублей. Рост заметный, почти на 80 миллиардов рублей в год, чистая прибыль увеличилась практически вдвое", – цитирует "РИА Новости" А.Сердюкова.

Он отметил, что наиболее существенный рост демонстрирует "Технодинамика" – за год более чем на 40%, за 4 года – почти вдвое. "Есть колебания, связанные с изменениями объемов гособоронзаказа, например, в части вертолетной техники. В целом с 2015 года все холдинги кластера – это и "Вертолеты России", и ОДК, и КРЭТ, и "Технодинамика" – нарастили финансовые показатели. Это результат преобразований, которые Ростех реализует в авиационной отрасли", – пояснил А.Сердюков.

Он напомнил, что ключевой задачей кластера в настоящий момент является интеграция ОАК и успешная реализация ключевых авиационных проектов, таких как МС-21, SSJ100, Ил-114 и др., передает "РИА Новости".