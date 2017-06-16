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Россия в ходе авиасалона МАКС-2017 представит новый Як-152 "Руслан"

19.06.2017 РИА Новости 190 0
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Як-152
Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001), построенный на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация "Иркут", в первом полете. Иркутск, 29.09.2016
Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Россия предложит инозаказчикам новый военный учебный самолёт Як-152 "Руслан" в ходе авиасалона МАКС-2017, заявил журналистам в пятницу замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

"У нас есть установка высшего руководства страны по всем видам техники: мы должны начинать продавать ее еще до того, как она будет запущена в производство. Поэтому продавать мы ее будем на МАКСе", - сказал Бочаров, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, Як-152 обладает экспортным потенциалом у самолета на рынках Африки, Азии, Латинской Америки.

Самолет разработан "ОКБ имени Яковлева", входящим в состав корпорации "Иркут". С 1935 года в России и за ее пределами выпущено 22 тысячи учебных поршневых самолетов, разработанных под руководством Александра Яковлева.

В настоящее время создано четыре первых самолета Як-152 для проведения испытаний, который начались в сентябре 2016 года.

Авиасалон МАКС проходит раз в два года, очередной авиасалон должен пройти 18-23 июля 2017 года. МАКС проводится с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерам.
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Як-152
Компании
ИРКУТ НПК
Минпромторг РФ
ОКБ им. Яковлева

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