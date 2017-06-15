"Некстер" поставит корабельные артиллерийские установки NARWHAL ВМС Албании
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20-мм пушечная установка с дистанционным управлением Narwhal 20A
Источник: NavyRecognition.com
ЦАМТО, 15 июня. Компания "Некстер" (Nexter) объявила о подписании с командованием Военно-морских сил Албании контракта на поставку 20-мм дистанционно управляемых артиллерийских установок NARWHAL.
Албания, принятая в НАТО в 2009 году, стала четвертой страной, заказавшей для своих ВМС корабельные установки NARWHAL, которые приняты на вооружение фрегатов FREMM ВМС Франции и Египта, ДВКД класса "Мистраль" ВМС Франции и патрульных кораблей ВМС Ливана. Установки также будут размещены на патрульных катерах PLG (Patrouilleur Leger Guyanais) и фрегатах класса "Оризон" ВМС Франции.
Контракт, вступивший в силу 19 мая 2017 года, предусматривает поставку четырех комплектов NARWHAL, которыми будут оснащены патрульные катера "Стен Патрол 4207", принятые на вооружение ВМС Албании, начиная с 2008 года. Контракт также включает поставку 20-мм боеприпасов, произведенных подразделением "Некстер мунишнс" (Nexter Munitions), и оборудования для технического обслуживания.
Первые две системы будут поставлены в конце 2017 года, а вторая пара будет передана заказчику во второй половине 2018 года.
Легкая стабилизированная дистанционно управляемая артиллерийская установка NARWHAL (Naval Remote Weapon Highly Accurate, Lightweight) может интегрироваться на корабли различного типа: от быстроходных патрульных катеров до фрегатов и судов обеспечения для защиты от надводных угроз.
Система NARWHAL оснащена 20-мм пушкой 20М621, гиростабилизированным высокоэффективным дневным/ночным прицелом, системой автоматического сопровождения движущейся цели и камерой дневного видения.
После покупки корабельных артиллерийских установок ВМС Албании намерены расширить применение кораблей "Стен Патрол 4207" для патрулирования, борьбы с пиратством и проведения поисково-спасательных операций.
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15.06.2017
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