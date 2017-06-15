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"Некстер" поставит корабельные артиллерийские установки NARWHAL ВМС Албании

16.06.2017 ЦАМТО 288 0
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Пушка Narwhal 20A
20-мм пушечная установка с дистанционным управлением Narwhal 20A
Источник: NavyRecognition.com

ЦАМТО, 15 июня. Компания "Некстер" (Nexter) объявила о подписании с командованием Военно-морских сил Албании контракта на поставку 20-мм дистанционно управляемых артиллерийских установок NARWHAL.

Албания, принятая в НАТО в 2009 году, стала четвертой страной, заказавшей для своих ВМС корабельные установки NARWHAL, которые приняты на вооружение фрегатов FREMM ВМС Франции и Египта, ДВКД класса "Мистраль" ВМС Франции и патрульных кораблей ВМС Ливана. Установки также будут размещены на патрульных катерах PLG (Patrouilleur Leger Guyanais) и фрегатах класса "Оризон" ВМС Франции.

Контракт, вступивший в силу 19 мая 2017 года, предусматривает поставку четырех комплектов NARWHAL, которыми будут оснащены патрульные катера "Стен Патрол 4207", принятые на вооружение ВМС Албании, начиная с 2008 года. Контракт также включает поставку 20-мм боеприпасов, произведенных подразделением "Некстер мунишнс" (Nexter Munitions), и оборудования для технического обслуживания.

Первые две системы будут поставлены в конце 2017 года, а вторая пара будет передана заказчику во второй половине 2018 года.

Легкая стабилизированная дистанционно управляемая артиллерийская установка NARWHAL (Naval Remote Weapon Highly Accurate, Lightweight) может интегрироваться на корабли различного типа: от быстроходных патрульных катеров до фрегатов и судов обеспечения для защиты от надводных угроз.

Система NARWHAL оснащена 20-мм пушкой 20М621, гиростабилизированным высокоэффективным дневным/ночным прицелом, системой автоматического сопровождения движущейся цели и камерой дневного видения.

После покупки корабельных артиллерийских установок ВМС Албании намерены расширить применение кораблей "Стен Патрол 4207" для патрулирования, борьбы с пиратством и проведения поисково-спасательных операций.
15.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Египет
Ливан
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Nexter
Проекты
DCNS FREMM
NATO

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