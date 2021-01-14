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Газета.ru

Неспокойное Средиземноморье: к какой войне готовится регион

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Источник изображения: gazeta.ru

Кипр и Объединенные Арабские Эмираты подписали первое соглашение о военном сотрудничестве

Кипр и Объединенные Арабские Эмираты в начале этой недели подписали свое первое соглашение о военном сотрудничестве, поскольку островное государство стремится укрепить отношения с соседними странами Ближнего Востока. Обстановка в Средиземноморье становится все более напряженной, в том числе потому, что старые правила и союзы в этом регионе оказались размытыми.

Кипр уже заключил военные соглашения с Египтом, Израилем и Иорданией, и его вооруженные силы проводят учения с силами этих стран. Страна также подписала соглашение о помощи в обучении ливанской армии.

В заявлении министерства обороны Кипра говорится, что соглашение с ОАЭ предусматривает проведение совместных военных маневров, реализацию учебных программ и различных консультаций по расширению военно-технического сотрудничества.

Министр обороны Кипра Хараламбос Петридес подписал соглашение во время телеконференции и согласился встретиться со своим коллегой из ОАЭ после получения разрешения на визит в условиях пандемии коронавируса, говорится в заявлении министерства обороны островного государства.

Петридес приветствовал соглашение как начало долговременных стратегических отношений между министерствами обороны и вооруженными силами двух стран.

Напряжение в Средиземноморье

В ноябре ОАЭ участвовали в крупномасштабных морских и воздушных учениях у берегов Египта. В этих мероприятиях под кодовым названием Medusa также принимали участие военнослужащие, вооружение и военная техника от ВС Франции, Греции, Египта и Кипра.

Министр обороны Кипра заявил, что учения продемонстрировали перспективы расширения военного сотрудничества между ОАЭ и Кипром.

А между тем в Средиземном море набирает обороты гонка военно-морских вооружений.

В недавних боевых действиях в Ливии Турция более чем явно продемонстрировала свою военно-морскую мощь. Анкара играет одну из главных ролей в этой войне, которая втягивает региональных игроков от России и Египта до Катара и Франции. И складывается впечатление, что противники Турции в Ливии впечатлены демонстрацией силы Анкары.

Позиция Турции в Ливии показывает, как Средиземное море за несколько лет превратилось из захолустья на окраине ближневосточных потрясений в серьезную горячую точку. Пока горит Ливия, растет напряженность из-за новых газовых месторождений в Средиземном море, и Россия, по мнению американского издания Defense News, является одним из активных участников этих событий.

Как результат - новый виток перевооружения военно-морских сил в средиземноморском регионе.

Корабли ВМС Турции постоянно присутствуют у побережья Ливии с тех пор, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встал на сторону признанного ООН правительства Ливии в Триполи. Атаки формирований другого ливийского лидера генерала Халифы Хафтара на столицу Ливии в тот раз удалось отразить.

Весной 2019 года войска и силы Триполи при поддержке сирийских боевиков, присланных Турцией, дали отпор Хафтару, несмотря на общую поддержку его формирований со стороны России, ОАЭ, Египта и Франции. Считается, что для обеспечения этого успеха турецкие корабли оказали существенную информационную поддержку своим беспилотным летательным аппаратам, которые сыграли ключевую роль в поражении сил и средств ПВО фельдмаршала Хафтара.

Турция в этих событиях задействовала корабли класса Oliver Hazard Perry, которые ранее приобрела у ВМС США. В то же время Анкарой рассматривается вопрос о строительстве кораблей национальных проектов. «Турция может построить свои собственные корпуса, но покупать практически всю электронику Анкаре придется за границей, как это делал Китай в начале 2000-х годов», - считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Новый виток напряженности в Средиземноморье характеризуется еще и тем, что старые правила и союзы в этом регионе оказались размытыми.

К примеру, предполагаемое нарушение Турцией эмбарго на поставки оружия в Ливию произошло всего через несколько недель после того, как ее корабли присоединились к флотам союзников для учений объединенных военно-морских сил НАТО у побережья Алжира.

«Вдобавок ко всему Турцию обвиняют в угрозе правам Кипра на подводные газовые месторождения с ее собственными планами бурения в Средиземном море, что вызвало демонстрацию силы, проявленную в ходе военно-морских учений союзников Турции по НАТО Франции и Италии с целью подавить агрессию Анкары», - напоминает Макиенко.

Все дело в технике

Поведение Турции также встревожило Египет, несмотря на недавний рост расходов Каира на закупку военно-морских вооружений из Франции, включая два десантных корабля-вертолетоносца Mistral, купленных после того, как Париж решил не продавать их России, а также четыре корвета проекта Gowind 2500 и фрегат FREMM (Fregate multi-mission). FREMM относится к классу многоцелевых фрегатов, разработанных компаниями DCNS/Armaris (Франция) и Fincantieri (Италия).

Италия, которая также построила FREMM в рамках совместной программы с Францией, сейчас ведет переговоры о продаже двух судов Египту. Корабли готовы, поскольку они изначально предназначались для итальянского флота, которому теперь придется дождаться постройки еще двух кораблей итальянской компанией Fincantieri, чтобы выбрать свою квоту.

В восточной части Средиземного моря Россия, как пишет Defense News, тем временем обновляет оперативную эскадру Черноморского флота и пытается использовать свой доступ к сирийскому порту Тартус.

Это позволит Москве, которая стремится стать одним из ведущих игроком в регионе, увеличить свое военное влияние в Средиземном море.

Россия хочет вооружить все свои корабли крылатой ракетой морского базирования «Калибр-НК/ПЛ», которой Москва ранее обстреливала объекты террористов в Сирии, производя пуски из акватории Каспийского моря на предельную дальность в 2000 километров, отмечают западные аналитики.

Размещение подобного типа ракет на относительно недорогих кораблях - это будущее, и Россия задает в этом плане тенденцию, используя минимальные ресурсы. Франция и Италия, а также Греция и Турция также могут последовать ее примеру, полагают эксперты на Западе.

У России также есть сверхзвуковая противокорабельная ракета П-800 «Оникс», дальность действия которой составляет от 400 до 600 километров. Западного эквивалента этой ракеты нет, отмечают специалисты.

Наращивание военно-морских вооружений в Средиземном море также продолжается и под водой.

Субмарины возвращаются в этот район Мирового океана в большом количестве. Не исключено, что и Турция отправит свои подводные лодки к берегам Ливии, пишет Defense News.

Недавно Алжир провел испытания ракеты «Калибр» с одной из своих подводных лодок класса «Кило», а в апреле 2019 года Египет получил третью из четырех заказанных немецких подводных лодок проекта 209, построенных на верфи Howaldtswerke-Deutsche Werft AG. Германия также поставляла субмарины этого проекта в Турцию и Грецию, у которых 12 и 11 подводных лодок соответственно.

По мнению эксперта аналитического центра Cesi в Риме Паоло Криппа, в настоящее время в Средиземном море можно развернуть 20-30 подводных лодок, и это существенно больше, чем 10 лет назад. По его словам, общее количество подводных лодок, эксплуатируемых странами, выходящими на Средиземное море, в настоящее время составляет 63 единицы.

Поэтому неудивительно, что ВМС Италии уделяют существенно больше внимания усилению возможностей противолодочной обороны. Если Рим все же передаст два своих фрегата FREMM для сделки с Египтом, то, скорее всего, Италия закажет себе два корабля на замену, причем с дополнительными противолодочными возможностями.

Помимо всего прочего ВМС Италии должны получить новый корабль класса LHD (LHD - Landing Helicopter Dock). На военно-морской базе в Триесте будут размещены истребители 5-го поколения F-35B в флотском варианте. Местная верфь Fincantieri также строит новые корабли прибрежной зоны PPA (Pattugliatore Polivalente D'Altura).

В официальном документе по вопросам обороны, подготовленном в 2015 году, Италия заявила, что стремится стать главной военно-морской державой в Средиземноморье.

Спустя пять лет в сильно изменившемся мире эти амбиции находятся под все большей угрозой, пишет Defense News.

«С точки зрения количества судов цель Италии может быть разумной, но политическая воля к использованию военно-морского флота всегда будет ключевым фактором», - полагает научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Сидхарт Каушал.

«Впрочем, этот тезис относится к любой из военно-морских держав», - полагает Константин Макиенко.


Михаил Ходаренок

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Продукция
3М-54
Club-N
F-35B
Мистраль (Mistral)
П-800 Оникс
Компании
DCNS
Fincantieri
ООН
Персоны
Макиенко Константин
Эрдоган Реджеп
Проекты
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БПЛА
Военные учения
Калибр КР
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