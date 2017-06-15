F-35. В режиме стелс и обличии "зверя"
|
|
F-35 в режиме стелс
Источник: Lockheed Martin
Истребитель F-35 имеет "асимметричное превосходство" над самолетами четвертого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на f35.com.
F-35 в одном полете может решать задачи уничтожения как истребителей противника, так и наносить удары по наземным целям. Он может выполнять полеты и в режиме стелс, и в "режиме вооруженного до зубов зверя" (full beast mode - с полным набором подвесного вооружения). Самолет имеет достаточные дальность и маневренность, чтобы выигрывать бои снова и снова, пишет источник.
Масса вооружения во внутренних отсеках составляет 5700 фунтов (2580 кг), с внешними подвесками до 22000 фунтов (до 10 000 кг). Дальность полета 2800 км, боевой радиус 1390 км.
|F-35 в конфигурации "зверя" (с внешними подвесками)
|Источник: Lockheed Martin
|
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2017 15:2. Гонка стелс-самолетов между Китаем и Японией
07.06.2017 Состоялась выкатка первого собранного в Японии истребителя F-35A
05.06.2017 Канада приостановила переговоры с Boeing о покупке истребителей F-18 Super Hornet
02.06.2017 Британия уже имеет больше летных F-35B, чем Россия - Т-50
24.05.2017 F-35. Для удешевления тоже нужны деньги
18.05.2017 F-35. Германия сделала запрос
17.05.2017 Кошелек государственной безопасности
15.05.2017 Дефицит, говорите? Тогда продайте F-35, и будет всем хорошо
|
Сергей-82
9675
|
№1
15.06.2017 03:56
Цитата, q
Дальность полета 2800 км, боевой радиус 1390 кмНу Военный паритет как всегда жжет,дальность 2800,а радиус 1390 км,чего проще поделили на пополам и все хе-хе,правда Локхид другие цифры по дальности и радиусы указывает,но это ведь не важно главное что анономы на всяких помоиках пишут.
|
+3Сообщить модератору
|
Alah
286
|
№2
15.06.2017 06:16
Цитата, q
F-35 в режиме стелс
Стелс режим с открытыми оружейными отсеками? Ну-ну.
|
-1Сообщить модератору