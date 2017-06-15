F-35. В режиме стелс и обличии "зверя"



F-35 в режиме стелс

Источник: Lockheed Martin F-35 в режиме стелсИсточник: Lockheed Martin

Истребитель F-35 имеет "асимметричное превосходство" над самолетами четвертого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на f35.com.

F-35 в одном полете может решать задачи уничтожения как истребителей противника, так и наносить удары по наземным целям. Он может выполнять полеты и в режиме стелс, и в "режиме вооруженного до зубов зверя" (full beast mode - с полным набором подвесного вооружения). Самолет имеет достаточные дальность и маневренность, чтобы выигрывать бои снова и снова, пишет источник.

Масса вооружения во внутренних отсеках составляет 5700 фунтов (2580 кг), с внешними подвесками до 22000 фунтов (до 10 000 кг). Дальность полета 2800 км, боевой радиус 1390 км.