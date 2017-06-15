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F-35. В режиме стелс и обличии "зверя"

15.06.2017 Военный паритет 514 3
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F-35
F-35 в режиме стелс
Источник: Lockheed Martin

Истребитель F-35 имеет "асимметричное превосходство" над самолетами четвертого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на f35.com.

F-35 в одном полете может решать задачи уничтожения как истребителей противника, так и наносить удары по наземным целям. Он может выполнять полеты и в режиме стелс, и в "режиме вооруженного до зубов зверя" (full beast mode - с полным набором подвесного вооружения). Самолет имеет достаточные дальность и маневренность, чтобы выигрывать бои снова и снова, пишет источник.

Масса вооружения во внутренних отсеках составляет 5700 фунтов (2580 кг), с внешними подвесками до 22000 фунтов (до 10 000 кг). Дальность полета 2800 км, боевой радиус 1390 км.


F-35 в конфигурации "зверя" (с внешними подвесками)
Источник: Lockheed Martin
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin

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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
Сергей-82
9675
№1
15.06.2017 03:56
Цитата, q
Дальность полета 2800 км, боевой радиус 1390 км
Ну Военный паритет как всегда жжет,дальность 2800,а радиус 1390 км,чего проще поделили на пополам и все хе-хе,правда Локхид другие цифры по дальности и радиусы указывает,но это ведь не важно главное что анономы на всяких помоиках пишут.
+3
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Alah
286
№2
15.06.2017 06:16
Цитата, q
F-35 в режиме стелс

Стелс режим с открытыми оружейными отсеками? Ну-ну.
-1
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Jafdet
189
№3
15.06.2017 06:27
Уже все штаны мокрые! И где наши Т-50?
-1
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