"Наш ответ будет более грубый, но эффективный"



Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин заявил, что нарушение ядерного баланса в мире является большой ошибкой, однако Москва даст адекватный ответ на угрозы со стороны ПРО США и НАТО в Восточной Европе. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Кроме того, Путин подчеркнул, что у России нет таких возможностей, как у США, чтобы шпионить за собственными гражданами, а со времен СССР у россиян есть «определенное отторжение ко вседозволенности спецслужб».

Президент России Владимир Путин, говоря о возможных угрозах стране со стороны ПРО США и НАТО в Европе, рассказал, что Москва даст адекватный ответ Североатлантическому альянсу. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет», — заявил Путин.

Российский президент признал, что установка европейских ПРО вблизи российских границ привела к тому, что РФ фактически оказалась в окружении. «В Восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, на Аляске ставят», — указал президент.

По мнению Путина, эти действия США является грубой ошибкой. «На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Она (техника. — «Газета.Ru») может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь», — заключил Путин.

Он отметил, что нарушение ядерного баланса в мире является огромной ошибкой. По его словам, на заре создания ядерного оружия это поняли ученые, передавшие знания о бомбе в СССР.

«Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу, и Советский Союз начал активно развивать эту программу, в России работали отечественные ученые, иностранные ученые, прежде всего немцы. Но наша разведка получала огромное количество информации из Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.

Ученые, как отметил Путин, поделились этой информацией с советскими властями, когда «они поняли опасность, [что] они выпустили джина из бутылки».

«Загнать его туда невозможно. И вот эта международная команда ученых — наверное, они были поумнее, чем политики, — они сознательно, я считаю, отдавали эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире восстановился ядерный баланс», — подчеркнул он.

Путин не стал отвечать на вопрос о том, обсуждал ли он вопрос экстрадиции бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена с президентом США Бараком Обамой.

Президент России отметил, что эта информация является «конфиденциальной». Между США и Россией нет взаимного договора об экстрадиции, к тому же Сноуден, согласно российскому законодательству, не совершил никаких правонарушений, сообщил Путин.

Кроме того, российский президент рассказал Стоуну о том, что руководство страны узнало о ситуации вокруг Сноудена, когда тот находился в Китае, а затем захотел вылететь из КНР через Москву в одну из стран Латинисткой Америки, однако там отказались его принять. По словам Путина, именно по этому комплексу причин Россия предоставила Сноудену временное убежище.

Известно, что Оливера Стоуна интересовала судьба Сноудена, и он даже снял о нем художественный фильм. Бывший сотрудник АНБ Сноуден стал известен всему миру после того, как опубликовал информацию о том, что спецслужбы США осуществляют слежку за собственными гражданами.

Отвечая на вопрос режиссера, Путин заявил, что в России спецслужбы слежку за гражданами не ведут. «Нет. Это я могу вам точно сказать», — подчеркнул президент России.

При этом он признался, что, в отличие от США, у России нет таких технических возможностей:

«Во-первых, финансирование колоссальное идет на спецслужбы в США — мы не можем себе такого позволить. А потом, вы знаете, после времен СССР и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб», — отметил президент России.

Путин заявил, что российские органы не собирают никакой информации и о представителях различных конфессий. Кроме того, он также отрицательно ответил на вопрос о конфликтах между разными религиозными группами: «Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было».

По мнению Путина, Россия сможет легко преодолеть все «чувствительные вещи» межэтнических и межрелигиозных отношений, опираясь на огромный исторический опыт.

«Что касается межэтнических отношений, это всегда и везде очень тонкая субстанция. Но у России здесь есть определенные преимущества, потому что, если, скажем, для Европы и даже отчасти для сегодняшних Соединенных Штатов люди с другой религией — это в основном иммигранты. У нас — нет. Они — россияне, это их родина, и другой родины у них нет», — заявил он.

Американский режиссер Оливер Стоун начал работу над своим фильмом «Интервью с Путиным» в 2015 году. Российский президент позволил Стоуну вести съемки в различной обстановке, в том числе в рабочей. Во второй части фильма Путин продемонстрировал свой рабочий кабинет, где режиссер обнаружил свою книгу «США. Нерассказанная история», где он и его соавтор рассказывают об истории Соединенных Штатов, применяя сослагательное наклонение. Путин извинился перед гостем за беспорядок на столе, сказав, что его стол, «как правило, завален бумагами».

В третьей части фильма речь пойдет о таких темах, как сирийский конфликт, а также ситуация, связанная с переходом Крыма под юрисдикцию России. Ожидается, что Путин ответит на ключевой вопрос Стоуна о том, не считает ли он ошибкой включение Крыма в состав РФ.