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В 2018 году для ВМФ РФ будет спущена на воду ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677, оснащенная высокоточным оружием

15.06.2017 ЦАМТО 301 0
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Головная подлодка проекта "Лада"
Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Источник: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

ЦАМТО, 14 июня. В 2018 году для подводных сил ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге будет спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (проекта 677 "Лада"), оснащенная комплексом высокоточного оружия.

Подводные лодки данного проекта относятся к четвертому поколению российских неатомных подводных лодок. Они способны эффективно решать задачи как в океанской, так и прибрежной зоне.

В процессе создания этой подлодки научно-исследовательскими организациями и предприятиями ОПК выполнено более 200 НИОКР, результатом которых стало создание современных эффективных малогабаритных, малошумных, с минимальным энергопотреблением комплексов радиоэлектронного вооружения, образцов корабельного оборудования и нового высокоточного оружия.

Отличительными особенностями подводных лодок проекта 677 по сравнению с подводными лодками предыдущего поколения являются возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения, наличие комплексной автоматизированной системы управления кораблем, его боевыми, техническими средствами и оружием, наличие нового современного гидроакустического комплекса, способного обнаружить малошумные цели на больших расстояниях.

Также подводные лодки проекта 677 "Лада" обладают противогидролокационным покрытием корпуса нового поколения.

В настоящее время на стапелях предприятия находятся на различных этапах постройки две подводные лодки проекта 677 ("Лада") – "Кронштадт" и "Великие Луки".

Головная подводная лодка этого проекта "Санкт-Петербург" проходит опытовую эксплуатацию на Северном флоте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
СФ

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