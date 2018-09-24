Спущена на воду подводная лодка "Кронштадт" проекта 677

На АО "Адмиралтейские верфи" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге 20 сентября 2018 года состоялась церемония спуска на воду через спусковой плавучий док строящейся для Военно-морского флота России.большой дизель-электрической подводной лодки Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) - второй подводной лодки проекта 677 (шифр "Лада").

Cпуск на воду через спусковой плавучий док строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России.большой дизель-электрической подводной лодки Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада"). Санкт-Петербург, 20.09.2018 (с) Дмитрий Соколов

Как сообщается в пресс-релизе АО "Адмиралтейские верфи", значимым событием назвал спуск корабля генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков: "Сегодня мы спускаем на воду корабль, заложенный в 2005 году, за эти годы приостанавливалось и финансирование, и строительство. Но, вынужденная пауза позволила нам максимально учесть опыт эксплуатации на Северном флоте первого корабля этого проекта ПЛ "Санкт-Петербург". В следующем году мы планируем подписать контракты на четвертую и пятую лодки серии, и мы верим, что будущее неатомного подводного флота за проектом 677!".

От имени Главнокомандующего ВМФ участников торжественной церемонии приветствовал заместитель начальника управления кораблестроения Главного командования ВМФ России, капитан I ранга Михаил Краснопеев: "Вся истории Адмиралтейских верфей, начиная с эпохи Петра Великого, свидетельствует о том, что предприятие умеет строить уникальные корабли. И сегодняшний спуск - наглядное тому подтверждение. Для российских моряков большая честь служить на таких современных подводных лодках".

Подводная лодка "Кронштадт" - вторая в серии проекта 677 "Лада" заложена в июле 2005 года. В 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до передачи в опытную эксплуатации головного заказа серии ПЛ "Санкт-Петербург". Государственный контракт о возобновлении строительства корабля был подписан 9 июля 2013 года.

ПЛ "Кронштадт" строится по откорректированному по результатам опытной эксплуатации головного корабля проекту. На кораблях глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. В перспективе подводные лодки проекта "Лада" планируется оснастить анаэробной воздухонезависимой установкой (ВНЭУ), над созданием которой работают специалисты ЦКБ МТ "Рубин".

ПЛ проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. АО "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Показательно, что спуск ПЛ "Кронштадт" происходит в условиях масштабной реконструкции стапельно-сдаточного цеха, которая проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 2011-2020 годов". По ее завершении на предприятии будет создан современный специализированный комплекс замкнутого цикла по строительству неатомных подводных лодок, который оптимизирует производственный процесс и расширит возможности Адмиралтейских верфей в строительстве подводных заказов. Работы в рамках реконструкции ведутся без остановки действующего производства и не влияют на сроки исполнения контрактов предприятия.

Со стороны bmpd укажем, что вторая большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада") Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 28 июля 2005 года, однако в 2009 году по решению Министерства обороны России строительство корабля было приостановлено до передачи в опытную эксплуатации головной подводной лодки проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург". Государственный контракт на возобновление строительства лодки Б-586 "Кронштадт" по корректированному техническому проекту был подписан 9 июля 2013 года.

Разработка неатомной подводной лодки нового поколения проекта 677 осуществлялась АО "ЦКБ МТ "Рубин" с начала 1980-х годов. Головная подводная лодка проекта 677 Б-585 "Санкт-Петербург" (заводской номер 01570) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 26 декабря 1997 года. Однако строительство лодки превратилось в долгострой и она была спущена на воду только 28 октября 2004 года и вышла на заводские ходовые испытания в 2007 году. 22 апреля 2010 года подводная лодка "Санкт-Петербург" была принята ВМФ России, однако до настоящего времени находится в опытной эксплуатации на Северном флоте.

Третья подводная лодка проекта 677 Б-587 "Севастополь" (заводской номер 01572) была заложена на АО "Адмиралтейские верфи" 10 ноября 2006 года. В 2009 году по решению Министерства обороны России строительство корабля также было приостановлено. В октябре 2013 года наименование "Севастополь" приказом Главнокомандующего ВМФ России было для данной лодки упразднено и передано заказанному во Франции для ВМФ России универсальному десантному кораблю типа Mistral. Контракт на постройку третьей подводной лодки проекта 677 по модифицированному проекту был заключен заводом в конце 2014 года. 19 марта 2015 года подводная лодка проекта 677 Б-587 (заводской номер 01572) была перезаложена на АО "Адмиралтейские верфи" под названием "Великие Луки".

В июле 2017 года на Международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков заявил, что по условиям госконтрактов сдача подводных лодок "Кронштадт" и "Великие Луки" ВМФ России намечена на 2020 и 2021 годы соответственно.

Cпуск на воду через спусковой плавучий док строящейся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России.большой дизель-электрической подводной лодки Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада"). Санкт-Петербург, 20.09.2018 (с) Дмитрий Соколов

Cпущенная на воду строящаяся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России.большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") у энергоблока "Волна". Санкт-Петербург, 20.09.2018 (с) Curious / forums.airbase.ru

Cпущенная на воду строящаяся на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России.большая дизель-электрическая подводная лодка Б-586 "Кронштадт" (заводской номер 01571) проекта 677 (шифр "Лада") у энергоблока "Волна". Санкт-Петербург, 20.09.2018 (с) kluz / forums.airbase.ru