ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"
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Подводная лодка проекта 677 (класс "Лада")
Источник: Пресс-служба ЦКБ МТ "Рубин"
Подводная лодка "Кронштадт" проекта 677, оснащенная высокоточным оружием, будет спущена на воду в 2018 году на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщает Минобороны РФ.
"На стапелях предприятия находятся на различных этапах постройки две подводные лодки проекта 677 ("Лада") — "Кронштадт" и "Великие Луки". Головная подводная лодка этого проекта "Санкт-Петербург" проходит эксплуатацию на Северном флоте", — говорится в сообщении.
Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (проекта 677 "Лада") будет оснащена комплексом высокоточного оружия. Подводные лодки данного проекта относятся к четвертому поколению российских неатомных подводных лодок. Они способны эффективно решать задачи как в океанской, так и прибрежной зоне, так как аккумулировали в себе новейшие достижения науки и подводного кораблестроения.
В процессе создания этой подлодки научно-исследовательскими организациями и предприятиями ОПК выполнено более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых стало создание современных эффективных малогабаритных, малошумных, с минимальным энергопотреблением комплексов радиоэлектронного вооружения, образцов корабельного оборудования и нового высокоточного оружия.
Отличительными особенностями подводных лодок проекта 677 по сравнению с подводными лодками предыдущего поколения является возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения, наличие комплексной автоматизированной системы управления кораблем, его боевыми, техническими средствами и оружием, наличие нового современного гидроакустического комплекса, способного обнаружить малошумные цели на больших расстояниях. Также подводные лодки проекта 677 "Лада" имеют противогидролокационное покрытие корпуса нового поколения.
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14.06.2017
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ID: 1949
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№1
15.06.2017 06:02
Всё время писали, что эти 2 подлодки станут последними "Лада" - ми, затем начнут строить "Калину". Решение принято? На них собирались испытать и анаэробную двигательную установку, но об этом пока ни слова.
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