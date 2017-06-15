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ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"

15.06.2017 RNS 544 2
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ПЛ проекта 677
Подводная лодка проекта 677 (класс "Лада")
Источник: Пресс-служба ЦКБ МТ "Рубин"

Подводная лодка "Кронштадт" проекта 677, оснащенная высокоточным оружием, будет спущена на воду в 2018 году на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, сообщает Минобороны РФ.

"На стапелях предприятия находятся на различных этапах постройки две подводные лодки проекта 677 ("Лада") — "Кронштадт" и "Великие Луки". Головная подводная лодка этого проекта "Санкт-Петербург" проходит эксплуатацию на Северном флоте", — говорится в сообщении.

Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (проекта 677 "Лада") будет оснащена комплексом высокоточного оружия. Подводные лодки данного проекта относятся к четвертому поколению российских неатомных подводных лодок. Они способны эффективно решать задачи как в океанской, так и прибрежной зоне, так как аккумулировали в себе новейшие достижения науки и подводного кораблестроения.

В процессе создания этой подлодки научно-исследовательскими организациями и предприятиями ОПК выполнено более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых стало создание современных эффективных малогабаритных, малошумных, с минимальным энергопотреблением комплексов радиоэлектронного вооружения, образцов корабельного оборудования и нового высокоточного оружия.

Отличительными особенностями подводных лодок проекта 677 по сравнению с подводными лодками предыдущего поколения является возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения, наличие комплексной автоматизированной системы управления кораблем, его боевыми, техническими средствами и оружием, наличие нового современного гидроакустического комплекса, способного обнаружить малошумные цели на больших расстояниях. Также подводные лодки проекта 677 "Лада" имеют противогидролокационное покрытие корпуса нового поколения.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
СФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
ID: 1949
1651
№1
15.06.2017 06:02
Всё время писали, что эти 2 подлодки станут последними "Лада" - ми, затем начнут строить "Калину". Решение принято? На них собирались испытать и анаэробную двигательную установку, но об этом пока ни слова.
0
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ID: 3396
226
№2
15.06.2017 10:56
Да и "спущена на воду" и "ВМФ России получит" - это две большие разницы.
+1
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