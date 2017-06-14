Военным представительством Минобороны России принята партия военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ



Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

ЦАМТО, 14 июня. Партия военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ успешно прошла необходимые испытания, и принята военным представительством Минобороны России, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Машины уже прибыли в места постоянной дислокации и приступили выполнению задач по предназначению.

Ми-8АМТШ составляют основу вертолетов среднего класса в обновленном парке Министерства обороны Российской Федерации. Они способны перевозить до 36 военнослужащих, порядка 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолетам эффективно выполнять любые поставленные задачи.

Вертолеты данного типа также могут быть использованы для проведения поисково-спасательных, медико-эвакуационных операций и специальных задач. Они оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Кроме того, вертолеты адаптированы для использования приборов ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необорудованных площадок.