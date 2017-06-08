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Запущен первый в России стенд для испытания топливных систем самолетов

09.06.2017 ТАСС 414 0
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СТ21-1
Испытательный стенд СТ21-1
Источник: aex.ru

Оборудование будет использоваться, в частности, для испытаний нового лайнера МС-21

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стенд для предварительных испытаний и сертификации топливных систем самолетов, в том числе нового российского пассажирского лайнера МС-21, запустили в Петербурге. Подобное оборудование до этого было только в трех странах мира - США, Франции и Китае.

"Здесь располагается уникальный, единственный в России стенд под кодовым названием СТ21-1 для самолетов МС-21. Этот стенд предназначен для отработки топливной системы самолета, для ускорения процесса наладки этой работы, чтобы топливные системы отрабатывать не в воздухе", - сказал на церемонии запуска директор ПАО "Техприбор", на площадке которого разместился стенд, Камо Абрамян.

По данным компании, на стенде будут проводиться предварительные испытания и сертификация топливных систем самолетов, включая пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ-NG, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевой транспортный самолет МТС, региональный пассажирский самолет Ил-114 и другие.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
Ил-112
Ил-114
Ил-214 (МТС)
Проекты
МС-21

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