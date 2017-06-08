Запущен первый в России стенд для испытания топливных систем самолетов
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Испытательный стенд СТ21-1
Источник: aex.ru
Оборудование будет использоваться, в частности, для испытаний нового лайнера МС-21
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стенд для предварительных испытаний и сертификации топливных систем самолетов, в том числе нового российского пассажирского лайнера МС-21, запустили в Петербурге. Подобное оборудование до этого было только в трех странах мира - США, Франции и Китае.
"Здесь располагается уникальный, единственный в России стенд под кодовым названием СТ21-1 для самолетов МС-21. Этот стенд предназначен для отработки топливной системы самолета, для ускорения процесса наладки этой работы, чтобы топливные системы отрабатывать не в воздухе", - сказал на церемонии запуска директор ПАО "Техприбор", на площадке которого разместился стенд, Камо Абрамян.
По данным компании, на стенде будут проводиться предварительные испытания и сертификация топливных систем самолетов, включая пассажирские лайнеры МС-21 и SSJ-NG, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевой транспортный самолет МТС, региональный пассажирский самолет Ил-114 и другие.
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08.06.2017
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