"Пустынный" "Аллигатор" - фото
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта
Источник: Hammer Head
Первое фото изготовленного для ВВС Египта ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" появилось в Facebook, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на страницу Hammer Head (8 июня).
Вертолет окрашен в "пустынный" камуфляж с б/н 312. Фото сделано в России. В период 2017-2019 годов Египет должен получить 46 вертолетов данного типа производства ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "ПРОГРЕСС" им. Н. И. Сазыкина".
В настоящее время ведутся переговоры по продаже ВМС Египта 32 вертолетов данного типа в палубной версии "Катран" для оснащения двух египетских вертолетоносцев "Гамаль Абдель Насер" и "Анвар Асад" (бывшие российские "Владивосток" и "Севастополь) класса Mistral постройки французской судостроительной компании DCNS.
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08.06.2017
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