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"Пустынный" "Аллигатор" - фото

09.06.2017 Военный паритет 710 0
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Ка-52
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта
Источник: Hammer Head

Первое фото изготовленного для ВВС Египта ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" появилось в Facebook, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на страницу Hammer Head (8 июня).

Вертолет окрашен в "пустынный" камуфляж с б/н 312. Фото сделано в России. В период 2017-2019 годов Египет должен получить 46 вертолетов данного типа производства ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "ПРОГРЕСС" им. Н. И. Сазыкина".

В настоящее время ведутся переговоры по продаже ВМС Египта 32 вертолетов данного типа в палубной версии "Катран" для оснащения двух египетских вертолетоносцев "Гамаль Абдель Насер" и "Анвар Асад" (бывшие российские "Владивосток" и "Севастополь) класса Mistral постройки французской судостроительной компании DCNS.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
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Страны
Египет
Россия
Франция
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
DCNS
Прогресс Сазыкина
Проекты
20970 Катран

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