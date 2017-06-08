"Пустынный" "Аллигатор" - фото



Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС Египта

Источник: Hammer Head Вертолет Ка-52 "Аллигатор" для ВВС ЕгиптаИсточник: Hammer Head

Первое фото изготовленного для ВВС Египта ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" появилось в Facebook, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на страницу Hammer Head (8 июня).

Вертолет окрашен в "пустынный" камуфляж с б/н 312. Фото сделано в России. В период 2017-2019 годов Египет должен получить 46 вертолетов данного типа производства ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "ПРОГРЕСС" им. Н. И. Сазыкина".

В настоящее время ведутся переговоры по продаже ВМС Египта 32 вертолетов данного типа в палубной версии "Катран" для оснащения двух египетских вертолетоносцев "Гамаль Абдель Насер" и "Анвар Асад" (бывшие российские "Владивосток" и "Севастополь) класса Mistral постройки французской судостроительной компании DCNS.