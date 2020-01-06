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Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral

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Любопытные кадры состоявшихся в Египте в ходе флотских учений упражнений по обеспечению базирования вертолетов ВВС Египта различных типов на входящих в состав ВМС Египта универсальных десантных кораблях (УДК) типа Mistral, изначально строившихся во Франции для России. Помимо поставленных из России Египту боевых вертолетов Ка-52, в учениях на УДК L 1010 Gamal Abdel Nasser (бывший "Владивосток") принимали участие также вертолеты американского производства - боевые Boeing AH-64D Apache и транспортные Boeing СН-47С Chinook.

Боевые вертолеты Ка-52 и Boeing AH-64D Apache (на заднем плане) ВВС Египта на полетной палубе универсального десантного корабля ВМС Египта L 1010 Gamal Abdel Nasser (бывший "Владивосток") типа Mistral, январь 2020 года (с) кадр из видео министерства обороны Египта (via vk.com/milinfolive )

Напомним, что Египет в 2015 году заключил контракт с АО "Рособронэкспорт" на закупку 46 боевых вертолетов Ка-52, став первым иностранным заказчиком вертолетов этого типа. Поставки в Египет вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении постройки ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина" осуществляются с июля 2017 года.

Также с Египтом ведутся переговоры о продаже ему партии вертолетов Ка-52К в корабельном исполнении для базирования на двух египетских УДК типа Mistral.

В октябре 2015 года Египет подписал соглашение с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Group) о приобретении двух построенных во Франции изначально для России универсальных десантных кораблей типа Mistral. Поставка России этих построенных по контракту 2011 года кораблей стала невозможной после введения в августе 2014 года антироссийских санкций Европейского Союза. Контракт на поставку этих кораблей, отстаивавшихся на верфи-строителе STX France в Сен-Назере, был официально расторгнут российской и французской сторонами 5 августа 2015 года, а уже 23 августа 2015 года была достигнута договоренность о приобретении обоих УДК Египтом. Фактическая стоимость контракта га закупку Египтом двух УДК составила 950 млн евро, и, как считается, он в основном финансировался Саудовской Аравией.

Первый из двух кораблей L 1010 Gamal Abdel Nasser (в постройке - российский "Владивосток") был передан ВМС Египта в Сен-Назере 2 июня 2016 года и прибыл в Александрию 23 июня 2016 года. Второй корабль L 1020 Anwar al-Sadat (в постройке - российский "Севастополь") был передан Египту 16 сентября 2016 года и прибыл в Алексанлрию 1 октября 2016 года.

Вертолеты Ка-52, Boeing AH-64D Apache и Boeing СН-47С Chinook ВВС Египта в ходе отработки полетов ч палубы универсального десантного корабля ВМС Египта L 1010 Gamal Abdel Nasser (бывший "Владивосток") типа Mistral, январь 2020 года (с) кадр из видео министерства обороны Египта (via vk.com/milinfolive )

Видео (с) министерство обороны Египта :

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Boeing
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Fincantieri
Прогресс Сазыкина
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