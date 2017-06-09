Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
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Военная делегация Народно-освободительной армии Китая в Красноярском крае
Источник: © аккаунт The Best Russian Criminal News в YouTube
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Офицеры из Китая прошли курс подготовки российских спецподразделений со староверами в Сибири, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
Он рассказал, что китайских военных на вертолетах перебросили в тренировочный лагерь Ергаки в предгорье Западного Саяна. Там они получили российскую экипировку и высадились в тайге, где отсутствует сотовая связь и другие блага цивилизации, а снег лежит около девяти месяцев в году.
По словам Рощупкина, староверы из местной общины обучили гостей базовым навыкам выживания в условиях дикой природы Сибири.
"Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, с помощью которой они выловили из таежной реки несколько налимов", - отметил он.
Центр военно-спортивной подготовки Ергаки, расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 бойцов по программам горной и специальной подготовки. Рощупкин напомнил, что в 2015 году командование ЦВО договорилось с местными старообрядцами об участии староверов в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.
"Южносибирские староверы - искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков. Чужаков в свои жилища не приглашают, об особенностях религиозных обрядов предпочитают умалчивать… В еде и питье избирательны - под запретом дичь с лапами, например зайчатина или медвежатина, разрешено мясо животных с раздвоенным копытом. Также в ходу лесная птица и рыба, орехи и ягоды", - рассказал полковник.
Он добавил, что лишь недавно староверы освоили мобильную связь, немногие из них - интернет.
"Однако в верховьях Малого Енисея живут семьи, до сих пор закрытые для гостей и не признающие никаких новаций современной жизни", - добавил он.
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08.06.2017
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Восход
12994
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№1
09.06.2017 01:57
Я сначала перечитал заголовок, думал, что показалось. Вы вообще в своём уме, что Вы творите? Где эти навыки могут пригодиться будущим китайским инструкторам, кроме как в нашей тайге? Может в споре с Японией по островам, не?
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NANOBOT
902
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№2
09.06.2017 08:14
Согласен, но с другой стороны армия в сибирской тайге может только захватить только шишки и энцефалит.
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просто экспл
3576
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№3
09.06.2017 08:44
Цитата, Восход сообщ. №1
Я сначала перечитал заголовок, думал, что показалось. Вы вообще в своём уме, что Вы творите? Где эти навыки могут пригодиться будущим китайским инструкторам, кроме как в нашей тайге? Может в споре с Японией по островам, не?староверы не настолько дураки что бы показывать китайцам ВСЕ что нужно . я не уверен что они даже нашим все показали , а для себя у них есть заготовки как просечь подобные китайские ДРГ .
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Валерий1987
1
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№4
09.06.2017 08:52
Пользуюсь ресурсом около двух лет,но только сейчас нервы не выдержали😤решил зарегится чтобы оставить комент.Я полагаю,что у тех кто придумал обучать наших "друзей"китайцев основам выживания в сибири не все в порядке с головой,либо в порядке но это предатели!либо дураки,а как известно свой дурак хуже врага,уверен что когда китайцы выждут момент и нападут(возможно лет через 30) будет плохо!а пока медали и звания для патриотов нашей родины!
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4KOt
206
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№5
09.06.2017 11:05
Цитата, Восход сообщ. №1тоже сразу об этом подумал
дружба дружбой НО ЗАЧЕМ?
голова на то, чтобы есть или и думать тоже
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Байкал57
116
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№6
09.06.2017 11:48
Вся надежда на доведение скакунами Украины до полной нищеты, что даст стимул на переезд на Дальний Восток, как и 110 лет назад. Там целые села украинские по названиям и фамилиям.
Пообещать П.Порошенке 100 млн.капусты на организацию этого дела.
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Корректор
2728
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№7
09.06.2017 16:37
Цитата, Валерий1987 сообщ. №4
Я полагаю,что у тех кто придумал обучать наших "друзей"китайцев основам выживания в сибири не все в порядке с головой,либо в порядке но это предатели!либо дураки,а как известно свой дурак хуже врага,уверен что когда китайцы выждут момент и нападут(возможно лет через 30) будет плохо!а пока медали и звания для патриотов нашей родины!Некоторым сложно понять, что в нынешней геополитической обстановке, Китая наш друг до первого удара тактической ЯО. А как только, и неважно где именно, будут пущены вход последние средства, у Китая будет больше резонов начать активные боевые действия с нами чем с США. И причины очевидны - острый дефицит ресурсов для выживания страны. В США ресурсов нет, так зачем с ними воевать. Уничтожить можно, но воевать резона нет. А вот с нами резонов более чем предостаточно. И начнут обязательно с Казахстана.
До многих, несмотря на очевидные факты геополитического конфликта, все еще не дошло, конфликт не устраним и в ход пойдут все средства и никакие законны, международные договоры или этические причины не будут препятствием.
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В.К.О.
105
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№8
09.06.2017 17:13
Вот читаю комментарии в данной ветке и удивляюсь. В России подавляющее большинство граждан искренне возмущены той русофобией и раздуваемой российской военной угрозой активно раздуваемой на западе. При этом абсолютно не имеющей под собой ни каких оснований. И в это же самое время то же самое абсолютное большинство российских граждан абсолютно не задумываясь раздувают в интернете китаефобию и миф о китайской военной угрозе для России. При чём точно так же абсолютно без каких либо веских оснований. исключительно на базе собственных домыслов. И это при том что на межгосударственном уровне отношения между Китаем и Россией сейчас лучше чем когда либо в истории и отношение самих китайцев сейчас к России гораздо лучше чем когда либо в истории обеих стран. Что это, двойные стандарты ? если нет то как тогда, какими словами описать сей феномен ?
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Корректор
2728
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№9
09.06.2017 17:24
Цитата, В.К.О. сообщ. №8
При этом абсолютно не имеющей под собой ни каких оснований. И в это же самое время то же самое абсолютное большинство российских граждан абсолютно не задумываясь раздувают в интернете китаефобию и миф о китайской военной угрозе для России. При чём точно так же абсолютно без каких либо веских оснований.Экономика и демография, это недостаточный повод?
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просто экспл
3576
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№10
09.06.2017 19:01
Цитата, Корректор сообщ. №9
Экономика и демография, это недостаточный повод?нет.
война дело дорогое , и ресурсы дешевле купить .
штаты в Ираке потратили 2 ТРИЛЛИОНА долларов , и пускай в Китае все намного дешевле , но и Россия не Ирак . там суммы на войну уйдут такие что хватит купить всю РФ и ЕС .
и с демографией не так гладко как кажется , основная масса населения живет на юго-востоке Китая , а север Китая слабо заселен .
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Conqueror
980
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№11
09.06.2017 19:11
Цитата, В.К.О. сообщ. №8
Вот читаю комментарии в данной ветке и удивляюсь.
Отчасти согласен с Вами. Но все таки Китай может не всегда проводить такую внешнюю политику, как сейчас, это первое, второе, зачем китайским военным выживание в тайге? Где кроме России рядом с Китаем есть тайга? А отношения имеют свойство меняться. Перед ВОВ с немцами тоже дружили. Вот потому и такие разговоры.
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В.К.О.
105
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№12
09.06.2017 19:39
Цитата, Корректор сообщ. №9
Экономика и демография, это недостаточный повод?нет не достаточный. Почему, Вам уже объяснили ниже. От себя добавлю только следующее, что если Китай такая густонаселённая страна с мощной экономикой то абсолютно не значит что он спит и видит как бы напасть на Россию. Вообще это как раз играет на руку западу и США которые как раз такими вбросами в СМИ пытаются разссорить Россию и Китай, и даже больше того столкнуть их между собой что бы они друг друга уничтожили. Тем самым запад убивает двух зайцев, устраняет двух своих опаснейших конкурентов с мировой сцены.
Но все таки Китай может не всегда проводить такую внешнюю политику, как сейчас,Так и Россия может в будущем проводить не такую внешнюю политику как сейчас. Или Вы этого не допускаете в принципе ? Вообще во всей мировой истории все страны регулярно меняют свою внешнюю политику, это ак бы общепризнанный факт.
второе, зачем китайским военным выживание в тайге? Где кроме России рядом с Китаем есть тайга?Тайга есть например у нас на востоке Казахстана. Но дело даже не в сибирской тайге а в целом в навыках выживания в экстремальных условиях.
А отношения имеют свойство меняться.так я же и говорю что отношения могут меняться во всех странах и не только в Китае. тукт просто дипломатии РФ нужно очень хорошо потрудиться и сделать всё возможное что бы нынешние отношения с Китаем оставались таковыми как можно дольше. Сами китайцы же к этому готовы.
Перед ВОВ с немцами тоже дружили. Вот потому и такие разговоры.Во первых, не надо сравнивать гитлеровскую Германию.и нынешний Китай. Это абсолютно разные страны и внешняя политика у них абсолютно разная. Во вторых, практически уверен что Вы имеете в виду пакт Молотова-Риббентропа. Но это была ни какая не "дружба". Это была вынужденная мера, попытка оттянуть войну, выиграть время для страны для подготовки к неизбежной войне. так как уже после 1936 года (гражданская война в Испании) и прихода к власти там генерала Франко в СССР в руководстве уже практически ни у кого не было сомнения что война с Германией неизбежна. Вопрос стоял лишь когда и готова ли страна и армия к войне или нет и что для этого нужно сделать. Вот как то так.
P.S.На сегодня мой лимит комментариев исчерпан.
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