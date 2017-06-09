Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге

В.К.О. 105

№12 09.06.2017 19:39 Корректор сообщ. №9 Цитата, Экономика и демография, это недостаточный повод? нет не достаточный. Почему, Вам уже объяснили ниже. От себя добавлю только следующее, что если Китай такая густонаселённая страна с мощной экономикой то абсолютно не значит что он спит и видит как бы напасть на Россию. Вообще это как раз играет на руку западу и США которые как раз такими вбросами в СМИ пытаются разссорить Россию и Китай, и даже больше того столкнуть их между собой что бы они друг друга уничтожили. Тем самым запад убивает двух зайцев, устраняет двух своих опаснейших конкурентов с мировой сцены.

Conqueror сообщ. №11 Цитата, Но все таки Китай может не всегда проводить такую внешнюю политику, как сейчас, Так и Россия может в будущем проводить не такую внешнюю политику как сейчас. Или Вы этого не допускаете в принципе ? Вообще во всей мировой истории все страны регулярно меняют свою внешнюю политику, это ак бы общепризнанный факт.

Conqueror сообщ. №11 Цитата, второе, зачем китайским военным выживание в тайге? Где кроме России рядом с Китаем есть тайга? Тайга есть например у нас на востоке Казахстана. Но дело даже не в сибирской тайге а в целом в навыках выживания в экстремальных условиях.

Conqueror сообщ. №11 Цитата, А отношения имеют свойство меняться. так я же и говорю что отношения могут меняться во всех странах и не только в Китае. тукт просто дипломатии РФ нужно очень хорошо потрудиться и сделать всё возможное что бы нынешние отношения с Китаем оставались таковыми как можно дольше. Сами китайцы же к этому готовы.

Conqueror сообщ. №11 Цитата, Перед ВОВ с немцами тоже дружили. Вот потому и такие разговоры. Во первых, не надо сравнивать гитлеровскую Германию.и нынешний Китай. Это абсолютно разные страны и внешняя политика у них абсолютно разная. Во вторых, практически уверен что Вы имеете в виду пакт Молотова-Риббентропа. Но это была ни какая не "дружба". Это была вынужденная мера, попытка оттянуть войну, выиграть время для страны для подготовки к неизбежной войне. так как уже после 1936 года (гражданская война в Испании) и прихода к власти там генерала Франко в СССР в руководстве уже практически ни у кого не было сомнения что война с Германией неизбежна. Вопрос стоял лишь когда и готова ли страна и армия к войне или нет и что для этого нужно сделать. Вот как то так.

P.S.На сегодня мой лимит комментариев исчерпан. нет не достаточный. Почему, Вам уже объяснили ниже. От себя добавлю только следующее, что если Китай такая густонаселённая страна с мощной экономикой то абсолютно не значит что он спит и видит как бы напасть на Россию. Вообще это как раз играет на руку западу и США которые как раз такими вбросами в СМИ пытаются разссорить Россию и Китай, и даже больше того столкнуть их между собой что бы они друг друга уничтожили. Тем самым запад убивает двух зайцев, устраняет двух своих опаснейших конкурентов с мировой сцены.Так и Россия может в будущем проводить не такую внешнюю политику как сейчас. Или Вы этого не допускаете в принципе ? Вообще во всей мировой истории все страны регулярно меняют свою внешнюю политику, это ак бы общепризнанный факт.Тайга есть например у нас на востоке Казахстана. Но дело даже не в сибирской тайге а в целом в навыках выживания в экстремальных условиях.так я же и говорю что отношения могут меняться во всех странах и не только в Китае. тукт просто дипломатии РФ нужно очень хорошо потрудиться и сделать всё возможное что бы нынешние отношения с Китаем оставались таковыми как можно дольше. Сами китайцы же к этому готовы.Во первых, не надо сравнивать гитлеровскую Германию.и нынешний Китай. Это абсолютно разные страны и внешняя политика у них абсолютно разная. Во вторых, практически уверен что Вы имеете в виду пакт Молотова-Риббентропа. Но это была ни какая не "дружба". Это была вынужденная мера, попытка оттянуть войну, выиграть время для страны для подготовки к неизбежной войне. так как уже после 1936 года (гражданская война в Испании) и прихода к власти там генерала Франко в СССР в руководстве уже практически ни у кого не было сомнения что война с Германией неизбежна. Вопрос стоял лишь когда и готова ли страна и армия к войне или нет и что для этого нужно сделать. Вот как то так.P.S.На сегодня мой лимит комментариев исчерпан.