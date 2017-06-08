Война в Сирии сделает российский Су-35 еще более грозным



Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре

Источник: © РИА Новости, Сергей Пятаков Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-АмуреИсточник: © РИА Новости, Сергей Пятаков

Россия надеется модернизировать свой парк многоцелевых истребителей Су-35С компании "Сухой", используя опыт боевых действий в Сирии.

Почти у всех новых самолетов, даже с превосходным техническим исполнением, во время реальных боевых действий высокой интенсивности обнаруживаются небольшие, но серьезные изъяны. В данном случае российские ВВС стараются устранить незначительные проблемы, выявленные в суровых условиях сирийской войны.

"Самолеты этого года будут доработаны с учетом сирийского опыта", - заявил 5 июня заместитель министра обороны Юрий Борисов информационному агентству ТАСС во время визита на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина.

Как сообщает это агентство, одной из главных модификаций может стать комплект сеток в воздухозаборниках Су-35, которые будут препятствовать попаданию туда посторонних предметов и мусора.

В Сирии в самолет попадают мелкие камни, и это может серьезно повредить его двигатели АЛ-41Ф1С производства предприятия "Сатурн". В отличие от большинства западных самолетов, российские, а до них и советские машины конструируют с сетками воздухозаборников, которые позволяют им совершать взлет и посадку на слабо оборудованных аэродромах.

Неудивительно, что российские ВВС обнаружили небольшие недостатки в Су-35 и других самолетах, действующих в Сирии. На самом деле, такие недостатки типичны для всех типов самолетов во всех военно-воздушных силах.

"Для нового самолета нет лучше стресс-теста, чем длительные полеты", - заявил The National Interest научный сотрудник Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Майк Кофман (Mike Kofman), специализирующийся на российских вооруженных силах. "Действия на удалении от основных баз усиливают нагрузку на техников и ремонтников", - отметил он.

Кроме сеток воздухозаборников на Су-35 могут внести определенные изменения в программное обеспечение и авиационное электронное оборудование. В первую очередь это касается систем, отвечающих за нанесение ударов с воздуха по наземным целям.

"Насколько я знаю, там были лишь незначительные проблемы, возникшие в ходе интенсивных боевых действий во время войны", - рассказал The National Interest старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики Василий Кашин.

"Поскольку эти самолеты применяются для нанесения ударов по наземным целям, и в них используется как высокоточное оружие, так и неуправляемые бомбы, там могут быть проведены некоторые доработки программного обеспечения и систем для нанесения ударов по наземным целям", - добавил Кашин.

В российских ВВС более или менее удовлетворены самолетами Су-35С, и поэтому не разрабатывают срочные планы по их модернизации и установке новых систем, таких как РЛС с активной фазированной антенной решеткой.

"АФАРов там не будет, - сказал Кашин. - У них очень мощные пассивные антенные решетки с электронным сканированием, и это считается их большим достоинством".

Но российским ВВС очень нужны прицельные контейнерные системы типа Sniper производства Lockheed Martin или LITENING компании Northrop Grumman. Сегодня только у Су-34 имеется приличная встроенная прицельная система "Платан" с электрооптическим/инфракрасным наведением. Летчикам Су-30СМ и Су-35 приходится полагаться на радары при наведении оружия на наземные цели, потому что у них нет подходящих прицельных контейнерных систем.

"Отсутствие контейнеров считается серьезным недостатком российских ВВС", - сказал Кашин.

Когда планы совместной разработки таких систем с Францией провалились, русские начали создавать отечественные прицельные системы контейнерного типа. Какое-то время они делали ставку на лицензионное производство подвески Thales Damocles.

"Существует программа разработки контейнера с аппаратурой разведки целей и целеуказания, к которой приступили еще до Сирии, но пока она не дала результатов, - сказал Кашин. - Насколько мне известно, до введения санкций были планы сотрудничества с Францией. Потом планы изменились, и российские подвески все еще проходят испытания.

Непонятно, когда прицельные системы контейнерного типа отечественного производства будут приняты на вооружение.

"Может, скоро, а может, это будет очередная бесконечная сага", - сказал Кашин.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)