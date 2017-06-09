Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
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Борисов Юрий Иванович. Источник: arms-expo.ru
ЦАМТО, 8 июня. Испытания российского тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в 2018 году, заявил 7 июня замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов по итогам посещения Опытно-конструкторского бюро имени Симонова, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
По его словам, после завершения государственных испытаний начнутся закупки беспилотника в рамках новой госпрограммы вооружения до 2025 года.
"Пройдя этап разработки экспериментального образца, они подняли в воздух эту модель и сейчас у них на выходе уже опытный образец. Я думаю, что они в течение этого и следующего года завершат эту работу, выйдут на государственные испытания, и российская армия будет иметь новый класс беспилотного летательного аппарата", – сказал Ю.Борисов.
По его словам, предприятие несколько лет назад в тяжелой конкурентной борьбе выиграло конкурс на разработку тяжелого беспилотника. По словам представителя российского военного ведомства, эти аппараты по характеристикам не уступают образцам, которые сегодня имеются на вооружении у армий мира.
Кроме того, Юрий Борисов отметил, что Минобороны РФ готово начать закупку беспилотника "Зеница" с 2018 года.
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08.06.2017
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