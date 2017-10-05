Гомзину прилетело: зачем в ОКБ им. Симонова пришли следователи?



Александр Гомзин.

Источник: БИЗНЕС Online Александр Гомзин.Источник: БИЗНЕС Online

В казанском бюро, затянувшем разработку боевого беспилотника и повздорившем с КНИТУ-КАИ, произошла выемка документов

Сенсационную в масштабах всей российской оборонки новость сообщили накануне источники «БИЗНЕС Online». УБЭП МВД по РТ провело «следственные действия» в ОКБ им. Симонова. По неподтвержденным данным, директор предприятия Александр Гомзин после продолжительной беседы со следователем был отпущен. Эксперты полагают, что дело, скорее всего, не в срыве оборонных программ (за что с недавних пор пообещали карать немилосердно), а в чисто финансовых злоупотреблениях.

Накануне УБЭП МВД по РТ провело «следственные действия» в ОКБ им. Симонова. По неподтвержденным данным, директор предприятия Александр Гомзин после продолжительной беседы со следователем был отпущен

ДЕНЬГИ? САМОЛЕТЫ? СИРИЯ?

О том, что в ОАО «НПО „ОКБ им. Симонова“» произвели выемку документов, сообщил источник «БИЗНЕС Online». По нашим данным, оперативную часть дела ведет управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Как водится, во всем, что связано с оборонкой, не обошлось без плотного сопровождения ФСБ. Ни в одном из ведомств комментариев давать не стали.

Изначально источники газеты в правоохранительных органах сообщали о задержании генерального директора предприятия Александра Гомзина, однако вечером появилась информация, что после продолжительного опроса он отпущен. Заметим, весь день директор был недоступен для звонков, причем даже довольно близких знакомых. По предварительным данным, возбуждено два уголовных дела — по признакам ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 204 («Коммерческий подкуп»). Предъявлены ли кому-либо обвинения, пока не известно.

Подробности держатся в тайне, но, как водится, появилось немало слухов. Так, есть мнение, что у руководства минобороны возникли вопросы к качеству программного обеспечения некоей техники, задействованной в сирийской кампании. Якобы разведывательный аппарат не сработал как надо, пришлось посылать «живую» группу, которая в итоге полегла. Впрочем, достоверность этих разговоров вызывает большие сомнения: о готовой к применению в боевых условиях продукции ОКБ им. Симонова ничего не известно. Фирма специализируется на изготовлении воздушных мишеней, а остальная продукция в стадии разработки.

В приемной предприятия газете «БИЗНЕС Online» сообщили, что гендиректор находится в командировке. Секретарь сказала, что пока комментариев по поводу «возникшей ситуации» не будет, и рекомендовала позвонить «на следующей неделе, во вторник». «Нам самим пока неясно [что происходит], но предприятие работает в обычном режиме», — добавила она, заметив, что заместитель Гомзина Владислав Лачугин находится на рабочем месте, но соединять с ним не стала.

Размах крыльев БЛА "Альтиус-М" http://bmpd.livejournal.com/454662.html.

Одних собеседников «БИЗНЕС Online» из оборонно-промышленной сферы новость буквально повергла в шок. Их общее мнение можно проиллюстрировать словами советника премьер-министра РТ Назира Киреева: «Вся работа Гомзина на виду, в его порядочности сомнений нет». Впрочем, один из источников «БИЗНЕС Online», напротив, был скептичен — по его словам, «никто особо не удивился». Правда, он уточнил, что это не относится к чистоплотности Гомзина и Лачугина, но от обсуждения подробностей уклонился. Вероятно, речь идет о потоке слухов, которые сопровождают работу ОКБ с тех пор, как оно занялось своей главной на сегодня темой — созданием первого в России тяжелого беспилотного летательного аппарата (БЛА).

Конкурс минобороны на научно-исследовательскую работу на 1 млрд рублей по созданию БЛА весом до 5 т ОКБ выиграло в октябре 2011 года. Тема получила название «Альтиус-М», а непосредственно самолет — «Альтаир»

СТРАСТИ ПО «АЛЬТАИРУ»

Конкурс минобороны на научно-исследовательскую работу (НИР) на 1 млрд рублей по созданию БЛА весом до 5 т ОКБ (тогда оно называлось ОКБ «Сокол») выиграло в октябре 2011 года. Тема получила название «Альтиус-М», а непосредственно самолет — «Альтаир». Эксперты полагают, что это прообраз аппарата, предназначенного для разведки, наблюдения, рекогносцировки и при этом обладающего ударными возможностями.

Модель БЛА «Альтаир». Источник: militaryrussia.ru

Такого в России никогда не делали, и победа провинциального бюро сразу вызвала вопросы. Во-первых, в конкурсе казанцы смогли обойти такого авиастроительного гранда, как ОАО «Российская самолетостроительная корпорация МиГ». «Мигари» даже попытались опротестовать решение военных в московском арбитраже — подали иск к минобороны и «Соколу» с требованием о признании недействительным размещение госзаказа. Но претензии МиГа были названы судом необоснованными. Во-вторых, ОКБ им. Симонова, конечно, фирма со стажем (образовано в 1959 году, а беспилотной тематикой занялось в 1968-м), но ее коньком всегда были самолеты-мишени. В-третьих, финансовое состояние компании накануне конкурса было катастрофическим, дело шло к банкротству. И тут фирма получила заказ от минобороны и уже в 2012-м показала впечатляющий рост выручки — 616,9% — со 126 млн до 907 млн рублей. В 2013-м выручка выросла на 97% до 1,79 млрд. рублей, а чистая прибыль — в 14,6 раза: с 9 млн. до 131 млн. рублей.

И тут же в авиастроительных кругах пошли разного рода разговоры. Например, о том, что создание планера для беспилотников казанское ОКБ заказало некоей зарубежной (предположительно, немецкой) фирме. Дескать, ничего удивительного в этом нет — некому в ОКБ его делать, и базы нет. «Представьте себя на их месте, — говорил один из наших источников, — вам поступили деньги на сложные разработки, вы пытаетесь их сделать в российских условиях и с ужасом понимаете, что нигде ничего не осталось и вы можете капитально пролететь. Так что сегодня роль ОКБ — написание технических заданий и поиск тех, кто их осуществит за деньги, которые выделили военные».

Как бы то ни было, итогом НИР стала постройка прототипа-демонстратора БЛА большой продолжительности полета. Изначально в СМИ говорилось, что аппарат должны поднять в 2014 году, хотя уже тогда эксперты указывали на нереальность срока. В итоге в конце 2014-го состоялся лишь первый подлет. По всей видимости, он стал переходом от НИР к следующему этапу — опытно-конструкторским работам (ОКР). А первые полноценные полеты машина совершила летом прошлого года. Известно о машине немного, и все это примерные данные. Планер выполнен из композитных материалов. Длина — 11,6 м, размах крыла — 28,5 метров. Продолжительность полета — до 48 часов, дальность — 10 тыс. км, потолок — 15 километров. Вес целевой нагрузки — до 2 тонн.

Успехов «Альтаира» с нетерпением ждут военные, которых нервирует отставание России в этой области от «заклятых друзей». Говорят, что, будучи в Казани, министр обороны Сергей Шойгу сделал внушение Гомзину за затягивание сроков

КОНВЕРСИЯ ПО БЕСПИЛОТНОМУ

Успехов «Альтаира» с нетерпением ждут военные, которых нервирует отставание России в этой области от «заклятых друзей». Говорят, что, будучи в Казани, министр обороны Сергей Шойгу сделал внушение Гомзину за затягивание сроков. О необходимости ускорения глава МО публично говорил еще в 2013 году. Впрочем, как полагают эксперты, военные не совсем объективны, ведь те же США к нынешнему своему беспилотному превосходству шли более 20 лет. Первые полеты Predator и Reaper состоялись в 1994 и 2001 годах, а их вооруженные версии появились существенно позднее, мы же пытаемся при худшем по сравнению с США состоянии науки и промышленности и гораздо более скромных бюджетах решить те же задачи за 5–7 лет. Но, как бы то ни было, по данным источников «БИЗНЕС Online», военные, не видя конкретного результата, стали придерживать финансирование. А его, пока «Альтаир» окончательно не встанет на крыло, понадобится еще немало.

По всей видимости, тогда руководство ОКБ решило пойти на нетрадиционный для оборонки шаг — «коммерциализировать» военную машину. О возможности гражданского применения «Альтаира» Гомзин говорил еще в 2014 году, и вот решили перейти от слов к делу. Предположительно, в конце прошлого — начале нынешнего года ОКБ презентовало в агентстве стратегических инициатив, конкретно в проекте «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), проект «Создание и внедрение в эксплуатацию комплекса воздушного мониторинга протяженной инфраструктуры Арктического и других регионов на базе воздушных беспилотных судов со взлетной массой более 7 тонн». И у федералов попросили включения проекта в программу НТИ по развитию рынка «АэроНэт» и, соответственно, выделения на него денег, предположительно, порядка 2 млрд рублей. Решение должно было быть принято как раз нынешней осенью, и, как сообщал «БИЗНЕС Online» соруководитель рабочей группы «АэроНэт» Сергей Жуков, шансы ОКБ были очень высоки.

Эксперты сразу предположили, что гражданская версия «Альтиуса-М» придумана для того, чтобы компенсировать затраты по военному проекту, которые, вероятно, превысили расчетные.

Отметим, что в 2016 году ОКБ чувствовало себя достаточно уверенно. Бюро увеличило выручку на 7,5%: с 1,49 млрд до 1,61 миллиарда. Операционная прибыль — то есть результат от основной деятельности — выросла на 31 млн до 246 млн рублей: и это новый рекорд за всю историю предприятия. Картина резко ухудшилась на этапе прочих статей. Отрицательное сальдо прочих расходов и доходов выросло на 78 млн до 198 млн рублей. Основная причина — увеличение расходов предыдущих периодов, выявленных в отчетном периоде. Примером таких расходов может быть неверно ранее начисленная амортизация сооружений и оборудования, причина может быть еще проще: услуги и товары были получены в текущем году, а накладные и акты — в следующем. В результате таких неприятных «сюрпризов» прошлых лет ОКБ им. Симонова получило убыток до налогообложения в размере 1,7 млн рублей против прибыли 37,6 млн рублей в 2015 году. Но благодаря балансировке налоговых активов и обязательств бюро вышло на чистую прибыль в 14,9 млн рублей, что в два раза выше показателя 2015-го. Однако недосягаемым рекордом остаются 131,4 млн рублей, полученных за тучный 2013 год.

В презентации ОКБ подчеркнуло, что намерено привлечь частные инвестиции. И тут надо напомнить, что это бюро — частная компания. В 2013 году Татарстан парадоксально расстался с акциями идущих в гору беспилотчиков: минземимущество РТ продало за 35,3 млн рублей блокпакет в 25% плюс две акции. На сегодня структура акционеров выглядит так: АО «Сокол-Инвест» (зарегистрировано по тому же адресу, что и ОКБ, директор — Лачугин) — 69,6%, ООО «Фалькон Эйр» — 25%, физические лица — 5,4%. Конечный бенефициар «Сокол-Инвеста» неизвестен, по состоянию на конец 2016 года номинальным держателем 100% акций выступал Татфондбанк. «Фалькон Эйр» владеет некая Диляра Махизянова — вероятно, тоже номинальная собственница.

Полгода назад симоновцы выдворили со своей территории сотрудников расположенного там инжинирингового центра «КАИ-Композит». Это совместный проект КНИТУ-КАИ и ОКБ

А КОНКУРЕНТЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

И параллельно всему этому бюро продолжают преследовать если не скандалы, то не совсем хорошие истории, которые тоже теоретически могли стать зацепкой для следователей.

Так, полгода назад симоновцы выдворили (есть мнение, что из-за финансовых разногласий) со своей территории сотрудников расположенного там инжинирингового центра «КАИ-Композит». Это совместный проект КНИТУ-КАИ и ОКБ. В рамках соглашения о стратегическом партнерстве на производственной площадке бюро возвели технологический комплекс площадью 2 тыс. кв. м, оснащенный оборудованием для полного цикла производства изделий из композиционных материалов. К слову, композитные технологии жизненно важны для «Альтиуса-М», и сотрудники «КАИ-Композита» выполняли многие важные работы по проекту.

В январе этого года ФАС России признала ОКБ им. Симонова виновным в нарушении исполнения контракта по государственному оборонному заказу. В постановлении ФАС о наложении штрафа (правда, смехотворного — 15 тыс. рублей) говорилось, что ОКБ, в нарушение требований законодательства о государственном оборонном заказе (ГОЗ), представило антимонопольщикам недостоверные сведения о выполнении ОКР «Зеница». Указано, что, согласно материалам проверки казанской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ, два этапа этой ОКР своевременно не проведены.

К слову, «Зеница», по всей видимости, довольно важный проект. Как полагают эксперты, это разработка БЛА с воздушным стартом. Носителями такого аппарата могут быть и самолеты, и вертолеты. После отделения от носителя БЛА может собирать информацию и передавать ее на командный пункт или на «родной» летательный аппарат.

Второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" (бортовой номер "02") разработки АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (Казань) при участии АО "Группа Кронштадт" (Санкт-Петербург), на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Казань, 16.05.2017. Источник: www.business-gazeta.ru (via altyn73.livejournal.com )

А тем временем не дремлют конкуренты ОКБ им. Симонова по основной работе — тяжелому беспилотнику. Напомним, что «в одном пакете» с симоновцами конкурс минобороны на разработку больших БЛА в 2011 году выиграла и питерская группа «Транзас». Ей предстояло за 2 млрд рублей выполнить ОКР — то есть, по сути, готовый к производству образец — по созданию БПЛА взлетным весом 1 т (рабочее название — «Иноходец»). Поначалу ОКБ и «Транзас» договорились о совместной работе. По всей видимости, имело место некое неформальное соглашение об использовании наработок друг друга. В частности, казанцам должен был помогать авторитетнейший российский специалист по БЛА Николай Долженков. Но что-то пошло не так, и дороги компаний разошлись. А нынешним летом на МАКСе компания «Кронштадт» — наследница беспилотного подразделения «Транзаса» — представила созданный по программе «Иноходец» и уже полноценно летающий БЛА «Орион». Уже заявлено, что это и есть первый российский тяжелый БЛА и он даже уже готов к экспортным поставкам. Да, этот аппарат меньше по взлетной массе — 1,2 тыс. кг, но все же... Было продемонстрировано эффектное видео полетов «Ориона», ОКБ им. Симонова же на подобное почему-то так и не решилось.

Нынешним летом на МАКСе компания «Кронштадт» представила уже полноценно летающий БЛА

«У „Кронштадта“ аппарат реально летает, хотя наверняка есть масса детских болезней, — говорит источник „БИЗНЕС Online“ в отрасли. — Есть ощущение, что их проект продвинулся дальше, чем у казанцев, хотя поначалу складывалось обратное впечатление. И вот что интересно: ОКБ им. Симонова периодически что-то вбрасывало в СМИ. Вот там что-то показывают министру обороны, и — раз! — камера захватывает модель „Альтаира“. Пошло в массы. Потом в цеху показывают что-то отвлеченное — и вдруг мелькает их аппарат. Опять утекло. „Кронштадт“ же ждал, пока реально сможет что-то показать. Может, действительно ОКБ имени Симонова преждевременно начало намекать на свои успехи?»

«Сегодня стало ясным, что беспилотники очень нужны, а следовательно, они становятся лакомым куском»

«А ВОТ ЕСЛИ ТЫ НАЧАЛ ХУЛИГАНИТЬ С ДЕНЬГАМИ...»

Что все-таки могло стать поводом для следственных действий в отношении ОКБ им. Симонова? Срыв ГОЗа? Финансовые дела? Что-то еще? «БИЗНЕС Online» предложил оценить ситуацию экспертам.

Денис Федутинов — ведущий российский эксперт в области беспилотных систем:

— Система с тяжелым БЛА, над созданием которой работают в ОКБ имени Симонова, имеет высокую степень новизны. На это накладывается то, что компетенции в данной области в России пока еще являются незначительными, плюс не очень хорошее экономическое положение страны, плюс не очень хорошее положение с научно-техническими кадрами — все это вместе обусловливает то, что сроки могут сдвигаться вправо по объективным причинам. Таким образом, несмотря на то что задержка в реализации проекта является раздражающим фактором, военные, отвечающие за вооружение, в частности заместитель министра Юрий Борисов, на мой взгляд, осознают и все описанные обстоятельства. При этом каких-либо фатальных последствий для программы тяжелого БЛА, на мой взгляд, на настоящем этапе вряд ли стоит ожидать — собственно потребность в подобного рода системах никуда не делась.

Что стоит за появлением в настоящий момент каких-то претензий экономического характера к ОКБ, можно только предполагать. Наверное, в принципе, здесь могут иметь место некие финансовые злоупотребления. Например, при дефиците средств на основные работы по теме могли быть некие существенные траты на нечто, прямо не связанное с разработкой. Гораздо интереснее, кто может стоять за предпринятыми против ОКБ действиями. Они могут быть вызваны конфликтом между собственниками, или наличием претензий собственников к менеджменту, или желанием третьих лиц получить контроль над предприятием. Здесь могут иметь место различные варианты.

Назир Киреев — советник премьер-министра РТ:

— Сегодня стало ясным, что беспилотники очень нужны, а следовательно, они становятся лакомым куском. В таких ситуациях всегда находятся люди, которые ранее не имели к теме никакого отношения, но готовы взяться за нее из-за денег, а умеют или не умеют — дело десятое. Если взять казанские отраслевые компании, то во многом они выросли не за счет государства, а благодаря собственным идеям и средствам. В итоге они завоевали хорошие позиции. Кстати, за рубежом аналогичные компании быстро достигают результатов благодаря колоссальной господдержке. Американцы на свой ударный беспилотник порядка 22 миллиардов долларов потратили.

Виктор Мураховский — главный редактор журнала «Арсенал Отечества»:

— По научно-технической стороне в данном проекте особого риска нет — все достаточно известно, поэтому, думаю, с этим все в порядке. Вопросы могли возникнуть к внутреннему распределению финансов. Сейчас за этим стали пристальнее следить. Сегодня, когда находят нецелевое использование средств по ГОЗу, начинают разбираться — вплоть до обысков и задержаний.

Андрей Фролов — главный редактор журнала «Экспорт вооружений»:

— Давайте потеоретизируем безотносительно к ОКБ имени Симонова. Директора в один голос говорят: хоть убейся, но ГОЗ сделай, иначе последствия будут тяжелыми. Но это в теории. На практике же каждый год что-то переносят: по кораблестроению регулярно на несколько лет сдвигаются какие-то вещи, но пока никто под суд не пошел. Наверное, если ты сорвал что-то, но объяснил, почему так произошло, поругают, но не накажут. А вот если ты начал хулиганить с деньгами, то это чистое уголовное дело, тут карающий меч правосудия может обрушиться на голову виновного. Когда в 2015 году ввели систему «крашеных счетов», деньги стало реально тяжело выводить, но люди находят схемы, особенно поставщики второго-третьего уровня. Так что вполне допускаю, что могут дергать за что-то старое, по деньгам... Может быть и завышение цен, но это ФАС — в таких случаях не посылают жестких ребят. Словом, только гадать можно. Но это точно не срыв заказа.

Мне кажется, дело в ценах и деньгах. К тому же ОКБ сейчас на этапе ОКР находятся, а ОКР — такая тема вкусная, чтобы что-то распиливать. Скорее всего, чистая уголовка, о большой политике там вряд ли стоит говорить. И компания слишком маленькая, чтобы из тяжелой артиллерии по ней лупить.

Тимур Латыпов, Алексей Лучников, Артем Кузнецов, Анна Залялетдинова, Виктор Османов